İsrail’den eğitime de darbe

İsrail saldırıları Gazze’de 625 binden fazla öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktı. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda toplam 4 bin 551 öğrenci öldürüldü, 8 bin 193 öğrenci yaralandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne aylardır sürdürdüğü saldırılar 625 binden fazla Filistinli öğrencinin eğitimden mahrum kalmasına yol açtı. Filistin resmi ajansı WAFA’nın “24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü” dolayısıyla yayımladığı habere göre, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar eğitim ve öğretime de ciddi zarar verdi. İsrail, saldırılar nedeniyle 625 binden fazla öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktı. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze’de 4 bin 510, Batı Şeria’da 41 olmak üzere toplam 4 bin 551 öğrenci öldürüldü. Saldırılarda, 7 bin 911’i Gazze’de, 282’si Batı Şeria’da olmak üzere 8 bin 193 öğrenci yaralandı.

DSÖ’den kızamık uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi’nde kızamık vakalarında patlama yaşandı. DSÖ, yaptığı açıklamada kızamık vakalarının 30 kat arttığını belirterek acil durum ilan etti. Ocak-Ekim 2023 arasında bölgedeki 40 üye devlet, 30 binden fazla kızamık vakası bildirdi. 2022 yılının tamamında bildirilen 941 vakayla kıyaslandığında, vakalarda 30 kattan fazla artış meydana geldi.

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Sivillerin öldürülmesi dehşet verici

(DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Han Yunus’ta devam eden ağır bombardıman ve sivillerin öldürülmesinin dehşet verici olduğunu bildirdi. Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini’yi alıntılayarak İsrail’in Han Yunus’ta devam ettirdiği yoğun saldırılara ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda, “Gazze’nin Han Yunus bölgesinde devam eden ağır bombardıman, (İsrail tarafından) tahliye emirleri ve sivillerin öldürülmesi sadece dehşet verici.” ifadeleri yer aldı. Lazzari’nin paylaşımında ise Gazze’de yine korkunç bir gün yaşandığı ve öldürülenlerin sayısının açıklanandan daha fazla olabileceği yer aldı.

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Okul binaları hizmet veremez durumda

İsrail saldırılarında ayrıca Gazze’de 231 öğretmen ve yönetici öldürüldü, 756’sı yaralandı. Batı Şeria’da ise 6 öğretmen ve yönetici yaralandı, 71’i gözaltına alındı.

Okullar barınma merkezlerine dönüştürülürken, Gazze Şeridi’nde 281 devlet okulu ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı 65 okul bombalanıp tahrip edildi. Bunlardan 83’ü ağır hasar gördü, 7’si tamamen yıkıldı. Batı Şeria’da ise 38 okul basıldı ve tahrip edildi. Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar, okul ve eğitim binalarının yüzde 90’ını doğrudan veya dolaylı olarak etkiledi. Okul binalarının yüzde 29’u tamamen yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü için hizmet veremez durumda. Gazze Şeridi’nde 133 devlet okulu barınma merkezi olarak kullanılıyor.