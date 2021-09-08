İsrail’den katmerli zulüm

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinli bir aile, İsrail’in dayattığı yıkım ücretini ödeyemeyeceği için evini kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren Vadi Hilve Enformasyon Merkezi’ne göre, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs’ün Silvan mahallesinde yaşayan Duveyk ailesine, evlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılacağını tebliğ etti. Filistinli 9 kişilik Duveyk ailesi, yıkımların belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilmesi halinde ödenmesi gereken binlerce dolarlık yıkım bedelini karşılama imkânları olmadığı için 2017 yılında inşa ettikleri 80 metrekarelik evlerini kendileri yıkmak zorunda kaldı. Filistin’e bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi 11 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının 1 Ocak’tan bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs’te Fi-listinlilere ait 81 binayı yıktığını ifade etmişti. Doğu Kudüs’teki yıkımları işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi “ruhsatsız” olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor. AA

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