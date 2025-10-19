"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ABD, “Kral’a Hayır” dedi

19 Ekim 2025, Pazar 17:00
ABD genelinde “No Kings” (Krallara Hayır) koalisyonunun çağrısıyla Donald Trump’ın otoriter yönetimine karşı 50 eyalette eşzamanlı protestolar düzenlendi. Küçük kasabalardan büyük şehirlere 2.500’ü aşkın noktadaki eylemlerde “ABD’de kral yok” mesajı verildi.

Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu koalisyon, geçtiğimiz Haziran ayında Trump’ın askerî geçit töreni düzenlediği gün ilk “No Kings” eylemini de örgütlemiş ve milyonlar sokağa dökülmüştü.

Trump’ın otoritesini reddetmeyi amaçlayan protestoların ikinci dalgasının kampanya sloganında hareketin resmi sitesi nokings.org, “Başkan mutlak güce sahip olduğunu düşünüyor. Ancak Amerika’da kralımız yok ve kaosa, yolsuzluğa ve zulme boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

