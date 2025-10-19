ABD, “Kral’a Hayır” dedi

ABD genelinde “No Kings” (Krallara Hayır) koalisyonunun çağrısıyla Donald Trump’ın otoriter yönetimine karşı 50 eyalette eşzamanlı protestolar düzenlendi. Küçük kasabalardan büyük şehirlere 2.500’ü aşkın noktadaki eylemlerde “ABD’de kral yok” mesajı verildi.

Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu koalisyon, geçtiğimiz Haziran ayında Trump’ın askerî geçit töreni düzenlediği gün ilk “No Kings” eylemini de örgütlemiş ve milyonlar sokağa dökülmüştü. Trump’ın otoritesini reddetmeyi amaçlayan protestoların ikinci dalgasının kampanya sloganında hareketin resmi sitesi nokings.org, “Başkan mutlak güce sahip olduğunu düşünüyor. Ancak Amerika’da kralımız yok ve kaosa, yolsuzluğa ve zulme boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 191

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.