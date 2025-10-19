“Savaşa son vermek için ‘tüm Donetsk’i verin”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinde, Ukrayna’daki savaşı sonlandırmak için Donetsk bölgesinin kontrolünün tamamen Moskova’ya teslim edilmesini talep ettiği öne sürüldü.

Bu çarpıcı iddia, Washington Post gazetesinin üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı haberle gündeme geldi. ABD’li yetkililer, Putin’in bu talebiyle, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Moskova’nın Kiev’i ele geçirmesinin önünde tampon bölge işlevi gören Donetsk’i almayı çok istediğine dikkat çekti. Donald Trump’ın, Putin’in Donetsk’in teslimi yönündeki bu talebine nasıl bir karşılık verdiğine dair Washington Post haberinde herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Haber Merkezi

