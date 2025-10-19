"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Asgarî ücret görüşmeleri öncesi kritik toplantı

19 Ekim 2025, Pazar 17:00
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgarî Ücret Tespit Komisyonu’nun işleyişine yönelik işçi sendikalarından gelen yoğun tepkiler üzerine harekete geçti.

Bakanlık, 9 Ekim’de “Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması” gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu’nu 21 Ekim’de bir kez daha toplayarak komisyonun yapısını ele alacak.

Mevcut durumda asgarî ücretin net 22 bin 104 lira 67 kuruş olduğu belirtilirken, işçi sendikaları komisyonun adil olmadığını savunuyor.

Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar Aralık ayında başlayacak asgarî ücret görüşmeleri öncesi Asgarî Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

