UCM, talebi reddetti

Uluslararası Ceza Mahkemesi, siyonist rejimin, Gazze’de işlenen soykırım suçları sebebiyle hakkında tutuklama kararı çıkarılan Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant’a ilişkin iptal talebini reddetti.

Mahkeme ayrıca soruşturmanın askıya alınması talebini de kabul etmedi. İşgal basınının 12. kanalında yer alan habere göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), siyonist rejimin Gazze’deki soykırım suçlarından dolayı hakkında tutuklama kararı bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Galant’a ilişkin iptal talebini reddetti. UCM’nin ön dairesi, 21 Kasım 2024 tarihinde Netanyahu ve Galant hakkında gizli tutuklama kararları çıkarmış, bunun gerekçesi olarak “soykırım, sivillere yönelik kasıtlı saldırı, zorla aç bırakma ve toplu cezalandırma” suçlarını göstermişti. AA

Okunma Sayısı: 194

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.