"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

UCM, talebi reddetti

19 Ekim 2025, Pazar 10:15
Uluslararası Ceza Mahkemesi, siyonist rejimin, Gazze’de işlenen soykırım suçları sebebiyle hakkında tutuklama kararı çıkarılan Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant’a ilişkin iptal talebini reddetti.

Mahkeme ayrıca soruşturmanın askıya alınması talebini de kabul etmedi. İşgal basınının 12. kanalında yer alan habere göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), siyonist rejimin Gazze’deki soykırım suçlarından dolayı hakkında tutuklama kararı bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Galant’a ilişkin iptal talebini reddetti. UCM’nin ön dairesi, 21 Kasım 2024 tarihinde Netanyahu ve Galant hakkında gizli tutuklama kararları çıkarmış, bunun gerekçesi olarak “soykırım, sivillere yönelik kasıtlı saldırı, zorla aç bırakma ve toplu cezalandırma” suçlarını göstermişti.  

AA

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UCM, talebi reddetti

    Yolsuzluk tutuklamaları

    Bakan Şimşek’e göre her şey yolunda

    Adalet sofradan başlar

    2026'da yeniden başbakanlık görevine seçileceğine inanıyor

    İsrail, Batı Şeria'ya buldozerlerle baskın düzenleyerek saldırı başlattı

    Türkiye AB’ye girmek istiyorsa...

    Teslim edilen bazı cenazelerin baş ve göğüs bölgelerinde kurşun izleri var

    BM raportörlerinden Lübnan açıklaması: 'İsrail, ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırıyor'

    Mahkemeden ilgili kurumlara: 'CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi durdurulsun' yazısı

    Uluslararası Olimpiyat Komitesinden "iki yüzlü" tavır: Rusya'yı anında men ederken, İsrail'i korumaya devam diyor!

    Kazakistan’da zam yasağı

    2026 bütçesi de faiz lobisine çalışacak

    Vergi yükü vatandaşa, trilyonlar faize

    Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı

    Arjantin bile başardı: Devlette israfı bitirdi

    Düşük enflasyon hayal, yüksek faiz gerçek

    Gıda silâh olarak kullanılmasın

    İslâm dünyası soykırımın hesabını sormalıydı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İsrail, Batı Şeria'ya buldozerlerle baskın düzenleyerek saldırı başlattı
    Genel

    2026'da yeniden başbakanlık görevine seçileceğine inanıyor
    Genel

    UCM, talebi reddetti
    Genel

    Yolsuzluk tutuklamaları
    Genel

    Adalet sofradan başlar
    Genel

    Bakan Şimşek’e göre her şey yolunda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.