“İsrail’e destek, Araplarla aramızı açtı”

Almanya’nın eski Suriye ve Tunus büyükelçisi olan, şu anda da Almanya Şarkiyat Vakfı Direktörü olarak çalışan Andreas Reinicke, başkent Berlin’de Yabancı Gazeteciler Cemiyetinin (VAP) düzenlediği toplantıda, Orta Doğu’daki gelişmeleri ve bunların Almanya’ya yansımalarını değerlendirdi.

“Uzmanlarla konuşulduğunda Almanya’nın İsrail’e koşulsuz desteğinin Almanya’nın Arap dünyasıyla ilişkilerine zarar verdiği ifade ediliyor. Siz bunun Almanya’nın Arap dünyasıyla ilişkilerine ne ölçüde zarar verildiğini düşünüyorsunuz?” sorusuna cevap veren Reinicke, bunun kesinlikle bir sorun olduğunu belirtti. Reinicke, “Bunun sonucunda Almanya’nın Arap dünyasıyla ilişkileri zarar gördü. Katar’daki Dünya Futbol Şampiyonasından beri de böyle” dedi. Hapisteki Filistinlilere infaz istedi Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki aşırı kalabalığa son vermek için doğru çözümün terörist olarak tanımladığı Filistinli esirlere idam cezasının uygulanması olduğunu savundu. Aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin lideri olan Ben-Gvir, “İsrail hükümetinin, Filistinli esirler için 936 ek gözaltı yeri inşa etmesine izin veren önerisini onaylamasından mutlu” olduğunu ifade ederek, “Ek inşaat, cezaevine daha fazla terörist alınmasını sağlayacak ve cezaevindeki tutukluluk krizine kısmi bir çözüm getirecek” değerlendirmesinde bulundu. Ben-Gvir, “Filistinlilere yönelik ölüm cezasının hapishanelerin aşırı kalabalıklaşması sorununa doğru çözüm olduğunu” kaydetti. AA

Okunma Sayısı: 344

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.