AB ve 51 ülkeden Rusya’ya çağrı

AB üyesi 27 ülke ile aralarında İngiltere, İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya’nın da bulunduğu 51 ülke, Rusya’ya barışa giden yolda “tam, derhal ve koşulsuz” ateşkesi kabul etme çağrısında bulundu.

AB üyesi 27 ülke ile aralarında İngiltere, İsrail, Avustralya, Güney Kore ve Japonya’nın da bulunduğu 51 ülkenin temsilcileri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Ukrayna konulu toplantısı öncesinde ABD’nin New York kentinde ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Ukrayna ile dayanışma mesajı verilerek Rusya’nın Ukrayna genelinde sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları tırmandırdığı, bu durumdan derin endişe duyulduğu belirtildi. Özellikle Karadeniz’deki saldırılardan endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, “Rusya, Ukrayna’nın tahıl ihracatını sekteye uğratmaya çalışıyor ve böylece küresel gıda güvenliğini tehlikeye atıyor” denildi.

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