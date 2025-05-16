İsrail’e karşı boykotlar vicdanları harekete geçiriyor

Son yıllarda İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, dünyanın dört bir yanında büyük tepkilere yol açtı. Bombardımanlar altında hayat mücadelesi veren Gazze halkı, her gün yeni kayıplar veriyor. Bu süreçte, İsrail’i ekonomik olarak destekleyen uluslararası markalar da eleştirilerin odağı haline geldi.

Dünya, İsrail’in Gazze’deki saldırıları karşısında sessiz kalırken, bireysel boykotlar vicdanları harekete geçiriyor. İsrail’i destekleyen markalar üzerinden yapılan tüketim, Gazze’de yaşanan acılara ortak olmamak adına sorgulanıyor. Boykot çağrıları, bireylerin tüketim alışkanlıklarını sorgulamasına sebep oluyor. İsrail’e finansal destek sağlayan veya İsrail ile iş birliği yapan markalar arasında Netflix, Coca Cola, Starbucks ve Burger King gibi dev isimler yer alıyor. Bu markalar üzerinden yapılan tüketim, Gazze’deki çocukların katledildiği gerçeğini hatırlatıyor. Haber Merkezi

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