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NATO: Romanya'ya ait F-16 savaş uçağı İHA düşürdü

24 Temmuz 2026, Cuma 18:07
NATO, Romanya'ya ait bir F-16 savaş uçağının ülkenin hava sahasında bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü doğrulayarak, "tüm hava araçlarının NATO komutası altında görev yaptığı" bilgisini verdi.

NATO yetkilisi, Romanya hava sahasının ihlaline ilişkin sorusunu yazılı yanıtladı.

Müdahale kapsamında İtalyan Eurofighter savaş uçaklarının da havalandırıldığını belirten NATO yetkilisi, "Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve NATO, Romanya makamlarıyla yakın temas halinde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

NATO yetkilisi, Romanya'ya ait bir F-16 savaş uçağının ülkenin hava sahasında İHA'yı düşürdüğünü doğruladıklarını kaydederek, "Tüm hava araçları NATO komutası altında görev yaptı." bilgisini paylaştı.

Yetkili, NATO'nun üye ülke toprakları ve halkının güvenliğini sağlamak amacıyla olası hava tehditlerine karşı haftanın 7 günü, günün 24 saati hazır ve gerekli karşılığı verebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

İlave ayrıntılar inceleniyor

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı (SHAPE) Sözcüsü Martin L. O'Donnell ise yaptığı açıklamada, "NATO, her türlü tehdide karşı sürekli teyakkuz halinde olup kendisini savunmaya hazırdır. Bugün Romanya hava sahasını ihlal eden İHA'ya karşılık olarak NATO, Romanya'dan 4 savaş uçağını havalandırdı." ifadelerine yer verdi.

Bunların Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'nden görev yapan İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Eurofighter Typhoon ile Fetesti Hava Üssü'nden kalkan Romanya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 savaş uçağı olduğunu aktaran O'Donnell, Romanya'nın daha önce doğruladığı üzere, Fetesti Hava Üssü'nden kalkan bir Romanya F-16'sının İHA'yı düşürdüğünü bildirdi.

O'Donnell, mayıs ayında da Litvanya'daki hava üssünden NATO komutası altında görev yapan bir Romanya F-16'sının Estonya hava sahasında bir İHA'yı düşürdüğünü anımsatarak, "İHA'nın düşürülmesi, NATO, Romanya ve diğer müttefik ülkelerin hem NATO'nun hem de ulusal hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla karadan konuşlu önleme sistemleri tedarik etmeyi sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Romanya'nın bu kapsamda küçük İHA'ları etkisiz hale getirmek üzere tasarlanan "MEROPS dron karşıtı" sistemini envanterine kattığını belirten O'Donnell, bu sistemin NATO'nun Doğu Kanadı Caydırıcılık Girişimi'ne entegre edildiğini kaydetti.

O'Donnell, bugünkü olaya ilişkin ilave ayrıntıların ise soruşturma kapsamında incelenmeye devam ettiğini duyurdu.

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, Romanya hava sahasına izinsiz giren bir İHA'nın F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü bildirmişti.

AA

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