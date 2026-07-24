ABD-West Virginia'daki sellerde 2 kişi öldü

ABD'nin West Virginia eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bu hafta 2 kişinin öldüğü bildirildi.

West Virginia Valisi Patrick Morrisey'in ofisinden, eyalette etkili olan şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yapıldı. Eyalette yağışların yol açtığı sellerde bu hafta 2 kişinin öldüğü belirtilen açıklamada, bu kişilerin nerede ve nasıl öldüğüne dair detay paylaşılmadı. Vali Morrisey, önceki gün düzenlediği basın toplantısında seller nedeniyle 100'den fazla kişinin kurtarıldığını, kayıp olduğu değerlendirilen kişilere ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti. Sel nedeniyle eyalet genelindeki 55 bölgenin tamamında "acil durum" ilan edildiği bilgisini paylaşan Morrisey, en ağır hasar görülen bölgelere 500 Ulusal Muhafız personelinin sevk edildiğini açıklamıştı. AA

Okunma Sayısı: 284

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.