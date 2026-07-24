Kurtulmuş: Genel ya da şahsa özel af yok

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamındaki yasal düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı.

Bütün siyasî partilerle yaptıkları görüşmelerde ana çerçevede bir anlayış birliğinin bulunduğunu gördüklerini ifade eden Kurtulmuş, bundan sonra çok kısa bir süre içerisinde partilerin grup başkanları ve grup başkanvekillerinin kendi aralarında bu yasa teklifinin detaylarıyla ilgili çalışmaları sürdüreceklerini ve belli bir noktaya getireceklerini aktardı. Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemenin kısa, geçici ve müstakil bir yasa olacağını açıkladı. Düzenlemenin örgütün silah bıraktığının ve feshedildiğinin tespit edilmesine yönelik bir mekanizma içereceğini belirten Kurtulmuş, “Bu asla genel af ya da şahsa özel af niteliğinde olmayacaktır” dedi. Teklifin gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulabileceğini söyleyen Kurtulmuş, yasanın Meclis tatile girmeden çıkarılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Haber Merkezi