İsrail, evlilik arefesindeki gence kendi evini yıktırdı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan evlenme hazırlığındaki Filistinli bir genç, İsrail’in dayattığı yıkım ücretini ödeyemeyeceği için evini kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

İsrail 1967'den beri Filistinlilere ait ''11 bin 900'' evi yıktı! İşgal altındaki Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren Vadi Hilve Enformasyon Merkezine göre, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs’ün Sur Bahir Mahallesi’nde yaşayan Muhammed el-Hatib’e, evinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılacağını tebliğ etti. Filistinli Hatib, yıkımın belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilmesi halinde ödenmesi gereken binlerce dolarlık yıkım bedelini karşılama imkanı olmadığı için 2019 yılında inşa ettiği 80 metrekarelik evini kendi eliyle yıktı. Hatib’in, evlenme hazırlığında olduğu ve ilkel yöntemlerle yıkmak zorunda kaldığı bu evde oturmaya hazırlandığı belirtildi. AA

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