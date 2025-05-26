İsrail Filistinlilerin sığındığı okula hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği hava saldırısında onlarca kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Al-Aqsa TV ve Filistin kaynaklarına göre İsrail ordusu, şafak vakti Gazze kentinin ed-Durc Mahallesi'ndeki Fehmi el-Cercavi Okulunu hedef aldı.

Kaynaklar, İsrail güçlerinin okulda kalan yerinden edilmiş sivillere yönelik "korkunç bir katliam" gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırı sonucu en az 25 kişi öldü, okul çevresinde kurulan çadırlarda çıkan yangınlar nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynaklar, saldırı sonrası bölgede yanarak kömürleşmiş bedenlerin olduğunu, yerinden edilmiş insanların çığlıklarının yükseldiğini dile getirdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde çok sayıda çocuğun öldüğü ve yaralandığı, bazılarının ise alevlerden kaçmaya çalıştığı görülüyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda 19 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye el-Beled bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 19 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları, Cibaliya el-Belede bölgesindeki saldırının hedefi olan evin Abdurabbuh ailesine ait olduğunu ve enkazında 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Görgü tanıkları, evin birkaç katlı olduğunu ve onlarca yerinden edilmiş Filistinliye barınma imkanı sağladığını, saldırı sonucu tamamen yıkıldığını bildirdi.

İsrail ordusunun şafak vakti Gazze’nin ed-Durc Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okuluna düzenlediği saldırıda da çoğunluğu çocuk en az 25 Filistinli ölmüştü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Fehmi el-Cercavi Okulunun vurulduğu itiraf edilmiş, okulun Hamas tarafından kullanıldığı öne sürülmüştü.

İsrail ordusu, son 48 saatte Gazze'de 200'den fazla bölgeye hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, işgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını genişlettiği Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 200'den fazla bölgeye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de halk, açlığın ve zorla yerinden edilmenin yanı sıra artan saldırılarla mücadele ediyor.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de son bir haftada 161 binden fazla Filistinli yerinden olurken, İsrail ordusunun "tahliye emirleri" nedeniyle Gazzeliler zorla göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 48 saatte Gazze'de 200'den fazla noktaya hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Hava saldırılarında Filistinli gruplara ait noktaların hedef alındığı iddia edildi.

Öte yandan Filistinli kaynaklara göre, İsrail ordusu Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında sivillere ait evleri, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okul ve çadırları hedef aldı.

İsrail ordusunun 2 ay içinde Gazze'nin yüzde 75'ini işgal etmeyi planladığı bildirildi

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin yüzde 75'ini 2 ay içinde işgal etmeyi planladığı belirtildi.

Yerel basın, İsrail ordusunun Gazze'de kara saldırılarını genişletmesinin ardından bölgeyi işgal planına ulaştı.

Bu plana göre, 2 ay içinde Gazze topraklarının yüzde 75'inin işgal edilmesi amaçlanıyor. İşgal edilen yerlerden zorla göç ettirilen Filistinlilerin Gazze'de 3 ayrı küçük bölgeye sıkıştırılması hedefleniyor.

Gazze'nin güneyindeki Filistinliler, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi, orta kesimindekiler Deyr el-Belah ile Nusayrat yakınlarında belirlenen bir alana ve kuzeyde yer alanlar ise Gazze kentindeki dar bölgelere sürülecek.

Bu işgal planı doğrultusunda 2,3 milyon Filistinli yaklaşık 365 kilometrekare yüzölçümüne sahip Gazze topraklarının yalnızca yüzde 25'ini kapsayan 3 ayrı dar bölgeye sıkıştırılacak.

İsrail ordusu, her ne kadar Gazze'nin yüzde 75'ini 2 ay içerisinde işgal etmeyi planlasa da şu anda zaten bölgenin yüzde 80'den fazlası işgal veya Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yol açan "tahliye emirleri" altında yer alıyor.

Birleşmiş Milletlerden geçen hafta yapılan açıklamaya göre, İsrail işgali altında veya Filistinlilerin zorla göçüne neden olan "tahliye emirleri" verilen bölgelerin oranı Gazze'deki toprakların yüzde 81'ine denk geliyor.

Haaretz: ABD, Gazze'ye saldırıları sonlandırması için İsrail'e yoğun baskı yapıyor

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, ABD yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırmasını istediği ileri sürüldü.

Adı açıklanmayan kaynağa dayandırılan haberde, Gazze'ye saldırıların durdurulması için ABD'nin İsrail'e "yoğun baskı yaptığı" iddia edildi.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 23 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile görüştüğü hatırlatıldı.

Görüşmede, Witkoff'un Dermer'e İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonlandırması mesajını ilettiği öne sürüldü.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Basın Ofisi Haaretz'in söz konusu iddiaya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

Trump dün yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma dair ABD'nin hem İsrail hem Hamas yetkilileriyle doğrudan temas halinde olduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı, "Bu durumu mümkün olan en kısa sürede durdurup durduramayacağımıza bakmak istiyoruz." demişti.

BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü Mokofeng, Gazze'deki soykırımın sonlandırılması çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, Gazze'deki işgal ve soykırımın durdurulmasını istedi.

Mofokeng, X'ten yaptığı paylaşımda, Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail'e yönelik boykot ve yaptırım çağrısında bulundu.

İsrail'in insanların yaşadığı bölgeleri yasa dışı şekilde işgal, onlarca yıl boyunca kuşatma altına alma ve karşılık verdiklerinde mağduriyet iddia etme hakkının olmadığını vurgulayan Mofokeng, "İşgali sonlandırın. Soykırımı sonlandırın." ifadelerini kullandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 785 Filistinli öldü, 10 bin 756 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise ölen Filistinlilerin sayısı 53 bin 939'a, yaralıların sayısı da 122 bin 797'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail, burada toplama kamplarındaki Filistinlilere "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.