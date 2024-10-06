"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

İsrail, Gazze'de 814 cami yıktı

06 Ekim 2024, Pazar 11:09
Gazze Şeridi’ndeki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik soykırım savaşı başlattığı 7 Ekim’den bu yana bölgedeki camilerin yüzde 79’u, 3 kilise ve 19 mezarlığı yıktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İşgal ordusu sistematik ve bilinçli bir şekilde bin 245 caminin 814'ünü yani yüzde 79'unu yıktı, 148 cami ve 3 kilise zarar gördü, 60 mezarlıktan 19'unu hedef aldı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu saldırı ve yıkımların bakanlığa maliyetinin 350 milyon dolar olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun vurduğu birçok mezarlıktan ceset kaçırdığına dikkat çekilen açıklamada, “Soykırım savaşı sırasında, işgal ordusu mezarları alt üst etti, binlerce şehidin cesedine vahşice, barbarca saygısızlık yaptı veya çaldı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bakanlığın 238 görevlisinin İsrail ordusunca öldürüldüğü, 19’unun alıkonulduğu belirtilerek, İsrail ordusunun bakanlığa ait idari ve eğitim amaçlı kullanılan 11 merkezini de yıktığı kaydedildi.

Bakanlığın İsrail’in Gazze Şeridi’nde mabetlere yönelik saldırılarını şiddetle kınadığına dikkat çekilen açıklamada, uluslararası kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere uluslararası topluma İsrail’in soykırım savaşını durdurması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 825 Filistinli öldü, 96 bin 910 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 724 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 741 Filistinli öldürüldü.

AA

Okunma Sayısı: 349
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En şiddetli saldırı: Beyrut - Dahiye gece boyunca İsrail saldırısı altında kaldı

    İran’dan ateşkese Gazze şartı

    Forrest’tan, Gazze’ye 10 milyon dolar yardım

    Veliler dertli: Çocuklara harçlık yetiştiremiyoruz

    Haiti'de 2 günlük çatışmaların bilançosu: 70 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!

    Amerikalı Müslümanlar: Biden'a karşı büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz, ihanete uğradık

    İsrail, Gazze'de 814 cami yıktı

    100 çocuktan 14’ü ekransız vakit geçiriyor

    Atalay için bir çağrı daha

    Bosna Hersek’te büyük sel felaketi yaşandı

    Eylül’de enflasyonu kira, ulaşım ve eğitim yükseltti

    KYK yurdunda domuz eti çıktı

    235 bin kişi Lübnan’dan Suriye’ye geçti

    İstanbul’da yaşamak 71 bin 431 lira

    İsrail, 363 gündür Gazze'yi vuruyor

    Türkiye Filistin için yürüyecek

    Irak’tan örnek karar

    Gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz

    İsrail, İran’ın petrol altyapısını hedef alabilir: ''Bence bu biraz…neyse''

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Bütün mevcudat, Veysel Karanî gibi münâcât ederler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Durgunluk hizmetle aşılır
    Ahmet BATTAL

    Somut suç yargılaması, nihayet!
    Genel

    100 çocuktan 14’ü ekransız vakit geçiriyor
    Sami CEBECİ

    Müslüman devletler yutulmayı mı bekliyor?
    Mehmet KARA

    “Siyaseten”miş
    Adnan NACİR

    Düğün ve düyûn kördüğümü
    Faruk ÇAKIR

    “Açık cami”deki davet
    Enes Uyar

    Taklidî imandan tahkikî imana

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.