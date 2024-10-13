İsrail Gazze’deki soykırımı saklıyor

Uluslararası Af Örgütü Üyesi Ahmed Karud, İsrail’in gazetecilerin Gazze Şeridi’ne ulaşmasını engelleyerek “savaş suçlarını ve soykırımı” örtbas etmeye devam ettiğini söyledi.

Uluslararası Af Örgütü Tunus Ofisi, başkent Tunus’ta, “Filistin’in sesi.. Özgürlüğün Tonları ve İnsan Hakları Çağrısı” başlığıyla basın toplantısı düzenledi.Toplantıda konuşan Karud, “İsrail işgal devleti, yabancı gazetecilerin Filistin topraklarına özellikle de Gazze’ye erişimlerini engelleyerek, sivillere karşı işlenen savaş suçlarını ve soykırıma varan ağır ihlalleri gizlemeyi amaçlıyor.” dedi. Filistin’de bir gazetecinin görevinin sadece haber aktarmak olmadığını belirten Karud, “Gazeteciler aynı zamanda olayların tanığı oluyor, bu nedenle işgal devleti (İsrail), gazetecilerin Gazze’ye girişine izin vermeyerek onların bu zulme tanık olmalarını engelliyor.” ifadelerini kullandı. AA

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