Ankara’yı sağanak vurdu: Yol çöktü, araçlar sulara gömüldü

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, Keçiören ve Sincan’da hayatı olumsuz etkiledi. Keçiören’de yolun bir bölümü çökerken park halindeki araçlar hasar gördü, Sincan’da ise suyla kaplanan yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Başkent Ankara’da akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış, caddeleri ve sokakları sular altında bıraktı. Olumsuz hava şartları sebebiyle şehrin farklı noktalarında ulaşımda aksamalar yaşanırken, Keçiören ve Sincan ilçelerinde maddi hasarlı olaylar meydana geldi. KEÇİÖREN’DE YOL ÇÖKTÜ, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ Sağanak yağışın en çok etkilendiği noktalardan biri Keçiören ilçesi oldu: Keçiören Gülgün Sokak’ta yağışın etkisiyle yolun bir bölümü çöktü. Oluşan çukura düşen ve yol kenarında park halinde bulunan çok sayıda araç zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da kendi imkânlarıyla müdahale etmeye çalıştığı noktada, ekipler mahsur kalan otomobilleri çukurdan çıkarmak üzere çalışma başlattı. SİNCAN’DA ULAŞIM KİLİTLENDİ Karar'ın haberine göre, yağışın etkisini hissettirdiği bir diğer bölge olan Sincan ilçesinde ise yollar su birikintileriyle kaplandı: Su basan caddelerde seyir halindeki çok sayıda araç arızalanarak yolda kaldı. İtfaiye birimleri, sular altında kalan yollarda mahsur kalan sürücüleri ve araçları tahliye etmek amacıyla bölgede çalışma yürüttü.

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