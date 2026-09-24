"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Netanyahu liderliğindeki Likud'un düşüşü sürüyor

24 Eylül 2026, Perşembe 09:52
İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimi öncesindeki son kamuoyu yoklamasına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin oylarındaki düşüş sürüyor.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun son anketine göre, seçimlerin bugün yapılması halinde Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 22 milletvekiline ulaşırken Likud yalnızca 18 milletvekili çıkarabiliyor.

Kanal 12 için Midgam Enstitüsü tarafından 8 Eylül'de yapılan bir ankette 21 sandalye kazandığı öngörülen Netanyahu'nun partisi Likud'daki düşüş sürüyor.

Yashar ile Likud partilerini 11'er milletvekili ile Naftali Bennett liderliğindeki Beyahad ve Yair Golan liderliğindeki Demokratlar takip ederken, Evimiz İsrail, Birleşik Tevrat Yahudiliği ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste 8'er milletvekili kazanıyor.

Aşırı sağcı Itamar Ben Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü ile Ultra-Ortodoks Şas partileri ise 7'şer sandalyeye sahip olurken, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi de 6 sandalye alıyor.

Bir başka aşırı sağcı siyasetçi Ofer Winter'in İsrail Halkı Partisi ile Filistin asıllı seçmenleri temsil eden Raam 5'er sandalyede kalıyor. Her iki blokla da bağlantısı bulunmayan Yoaz Hendel liderliğindeki Yedekler Partisi ise 4 sandalyeyle kilit pozisyonda barajı aşıyor.

BAŞBAKANLIK İÇİN EİSENKOT ÖNDE

Katılımcılara yöneltilen "Başbakanlık için hangi isim daha uygun?" sorusunda, muhalefet lideri Gadi Eisenkot yüzde 48 destek gördü. Mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu yüzde 36'da kalırken, katılımcıların yüzde 16'sı iki isim arasında kararsız kaldığını bildirdi.

The Index (Shmuel Rosner, Noah Slepkov) tarafından Stat-Net, The Sample Project ve Askaria işbirliğiyle gerçekleştirilen ankete 1503 kişinin katıldığı, araştırmadaki hata payının ise yüzde 2,5 olduğu kaydedildi.

​​​​​​​İsrail seçim sistemine göre, hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli İsrail Meclisi’nde en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

İsrail'de genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor.

AA

Etiketler: İsrail seçimleri, İsrail seçim anketi, Gadi Eisenkot, Binyamin Netanyahu, Likud, Yashar Partisi, Kanal 13, İsrail anketi, İsrail Meclisi, Knesset, Netanyahu, İsrail siyaseti, 27 Ekim seçimleri
Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Paradan para kazanmayı cazipleştiren ekonomik şartlar ortadan kaldırılmalı

    Yalancı ve savaş suçlusu!

    İşgalcinin engellemeleri yardımları azalttı

    Macron’dan sert Gazze çıkışı

    Uysal: Sadece asayiş meselesi değil

    Tedbir önce devlette başlar

    Çare ‘manevî vatan’ı ayağa kaldırmak

    Artık İran’a uçmuyoruz

    Anlaşma havası

    Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti

    Çocuk silaha nasıl ulaşabilir?

    Çocukların can güvenliğini sağlayın

    İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni yaptırım kararı

    Okullar güvenli miydi?

    Fatih Erbakan'dan manevi seferberlik çağrısı

    Ne oldu bize? - Eğitim yılının ikinci haftasında yine okul saldırısı yaşandı

    Fon önergeleri peş peşe

    Çiftçi yaş ortalaması 57

    30 bin aday kayıt yaptırmadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Paradan para kazanmayı cazipleştiren ekonomik şartlar ortadan kaldırılmalı
    Genel

    Yalancı ve savaş suçlusu!
    Genel

    Macron’dan sert Gazze çıkışı
    Genel

    İşgalcinin engellemeleri yardımları azalttı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Netanyahu liderliğindeki Likud'un düşüşü sürüyor
    Genel

    Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.