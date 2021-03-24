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24 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı

24 Mart 2021, Çarşamba 14:11
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında 2 Hamas yetkilisinin de bulunduğu 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri gece saatlerinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda 22 Filistinli çeşitli iddialarla gözaltına alındı.

Öte yandan alınan bilgiye göre gözaltına alınanlar arasında Hamas’ın Batı Şeria’daki yöneticilerinden Cemal Tavil ile Bacis Nahla da bulunuyor.

İsrail askerlerinin, Tavil’i Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki evinde, Nahla’yı da Ramallah yakınlarındaki Celezon Mülteci Kampı’nda gözaltına aldığı aktarıldı.

​​​​​​​Hamas'a yakın çevreler, Filistin’de yaklaşan seçimler öncesi İsrail'in Hareket mensuplarına yönelik gözaltı ve kovuşturmaları arttırmasının endişe verici olduğunu ifade ediyor.

İsrail istihbaratı, son haftalarda Hamas’ın Batı Şeria’daki birçok yetkilisini soruşturma için çağırmış ve seçimlere katılmamaları yönünde "uyarılarda" bulunmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

AA

Etiketler: İsrail güçleri, Filistinli, gözaltı
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