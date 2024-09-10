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10 EYLÜL 2024 SALI - YIL: 55

İsrail, Güney Afrika'ya baskı yapılmasını istemiş

10 Eylül 2024, Salı 09:54
İsrail'in, ABD Kongre üyelerinden, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırım davasını düşürmesi için Güney Afrika Cumhuriyeti'ne baskı yapmasını istediği bildirildi.

ABD'nin Axios haber platformunun, İsrail Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ABD Kongresi üstündeki etkisini nasıl kullanmaya çalıştığına ilişkin yeni bir örnek ortaya çıktı.

Barak Ravid imzalı habere göre İsrail, ABD Kongre üyelerine ulaşarak, kendi aleyhinde UAD nezdinde soykırım davası açan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne baskı yapılmasını talep etti.

Hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ndeki birçok üyeye ulaşan İsrailli yetkililer ve lobiciler, Kongre üyelerinden, Güney Afrika Cumhuriyeti yetkililerine, "soykırım davasına devam etmeleri halinde bunun sonuçlarının olacağı" mesajını vermelerini istedi.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istemiş ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak’ta Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda yapılmıştı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım fiillerinin işlenmesini önlemek için, Gazze'ye temel hizmetler ve insani yardımın sağlanması ile soykırım delillerinin yok edilmesini önlemek için etkili ve acil tedbirler alınmasına hükmetmişti.

İsrail'in bu tedbir kararlarına uymaması üzerine Güney Afrika, 6 Mart ve 10 Mayıs'ta yaptığı başvurularda UAD'den acilen yeni tedbirlere hükmedilmesini talep etmişti.

Divan, 28 Mart ve 26 Mayıs'ta aldığı kararlarda, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması ve insani yardımların Filistinlilere ulaşmasının sağlaması için ek tedbirlere hükmetmişti.

Davaya müdahil olmak için 8 Ağustos'ta UAD'ye bildirimde bulunan Türkiye ise Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya'nın ardından UAD'deki Güney Afrika-İsrail arasındaki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan 7. ülke olmuştu.

AA

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  • S.topuz

    10.9.2024 10:38:42

    Eeeeey İNSÂNİYETPERVERLER! Durdurun şu ZULÜM, YIKIM, YAKIM ve KATLİAM'ları! Yeter artık, yeteeeerrrr, yeteeeerrrr!... Kâtil başını ve avenelerini vurun hemen zincire ve atın Cehennemin Esfel-i Safilîne ebed müddet! ZÂLİMLER ve KÂTİLLER ve MÜNÂFIKLAR için yaşasın CEHENNEM, yaşasın ESFEL-I SÂFİLÎN! Yaşasın soğuk ve Beton duvarlar! 🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙😪😭😢😡😤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸

  • S.topuz

    10.9.2024 10:38:04

    😪😭😢😡😤☝️🌙❤🙌🌹🤲🌹🕊Bunların gözü dönmüş, kudurmuş köpekler gibi! Firaunlaşarak, Suçlu veya Suçsuz ayırmadan, hiç gözünü bile kırpmadan, vicdansızca SAVUNMASIZ İnsanları katletmeye, yakıp yıkmaya devam ederek, etrafa ve tüm muhalif olanlara ve eleştirenlere de tehdit savurmaya devam ediyorlar, saldırıyorlar! Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulamaları sadece Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütün "İNSANLIK ve DÜNYA BARIŞI" için büyük bir "TEHLİKE ve TEHDİT" mahiyeti taşımaktadır! Tüm suçlular, Uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyideyi HAK ettiği şekilde acele almalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa, bunun sonu nereye varacağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olan Dünya âlem "Mercilere ve Siyasîlere" duyurulur! Aksi halde YARIN çoook geç olabilir, Allah muhafaza! 😥😭😪😤😡🙌🌹🤲🤲❤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇵🇸🇵🇸🇵🇸Eeey Âlem-i İNSANLIK! Daha ne zamana kadar seyredeceksiniz?!.

Risale-i Nur Külliyatı

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