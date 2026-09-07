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7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Utanmaz Adidas

07 Eylül 2026, Pazartesi 01:58
Adidas’ın ampute bireylere yönelik “Tek Ayakkabı Hizmeti”ni İsrail’de eski asker Shalev Biton ile tanıtması tepki çekti. Filistin konusunda duyarlı insanlar firmanın boykot edilmesi çağrısında bulundu.

 

Adidas’ın ampute bireylere yönelik “Tek Ayakkabı Hizmeti”ni İsrail’de eski asker Shalev Biton ile tanıtması tepki çekti. Gazze’de binlerce Filistinlinin uzuvlarını kaybettiğine dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, şirkete boykot çağrısı yaptı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre saldırılar sırasında aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 5 ila 6 bin Filistinli uzuv kaybı yaşadı. Sosyal medyada Biton’un reklam görüntüleri, uzuvlarını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarıyla yan yana paylaşıldı. T24'ün haberine göre, Filistinli aktivist Abeer Khatib, sahip olduğu Adidas ürünlerini yakacağını açıklarken ABD’li sosyal medya fenomeni Guy Christensen şirketin tercihini “iğrenç” olarak nitelendirdi. Paylaşımların milyonlarca kez görüntülendiği belirtilirken Adidas, büyüyen tepkiler hakkında henüz bir açıklama yapmadı. 

Haber Merkezi

Etiketler: Boykot, Filistin, İsrail, Gazze, Adidas
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