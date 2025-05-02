"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

İsrail'in 'aç bırakma' işkencesi devam ediyor: Açlıktan ölen çocukları kurtarın!

02 Mayıs 2025, Cuma 23:58
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nca “Gazze’deki çocukları kurtarın, masumlar artık ölmesin” başlığıyla yayınlanan açıklamada, uluslararası yardım kuruluşları ile vicdan sahibi insanlara seslenildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, uluslararası sağlık ve insanî yardım kuruluşlarına Gazze’de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocukları destekleme çağrısı yaptı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından 23 ve 28 Nisan’da yapılan açıklamalarda şiddetli akut yetersiz beslenme örneği teşkil eden 5 yaşındaki Usame Rakab ile 5 aylık Sivar Aşur bebeğin durumunun paylaşılmasının ardından şimdi de uluslararası kurumlara çağrıda bulunuldu.

“Gazze’deki çocukları kurtarın, masumlar artık ölmesin” başlığıyla yayınlanan açıklamada, uluslararası sağlık ve insanî yardım kuruluşları ile vicdan sahibi insanlara seslenildi.

“Gazzeli çocukların, sistematik öldürme, kasıtlı aç bırakma gibi insanlığın gördüğü en korkunç ihlâllere maruz kaldığı, tedavi ve güvenlik hakkından mahrum bırakıldığı” vurgulanan açıklamada, 5 Mayıs’tan itibaren bir hafta boyunca küresel çapta düzenlenecek etkinliklerle Gazze’deki çocuklara destek verilmesi istendi.

Hastanelerin yıkılması ve ilaç girişinin engellenmesi yüzünden hastalıkların yayıldığı, devam eden ablukanın insanların hayatını tehlikeye attığı vurgulandı.

Açıklamada, sağlık kuruluşlarına Gazze’ye acil tıbbî ekip, ilâç, tıbbî malzeme gönderme ve hükümetler ile küresel sağlık örgütlerine ablukayı kırmak için baskı yapma çağrısında bulunuldu.

VİCDAN SAHİPLERİNE ÇAĞRI

İnsanÎ yardım kuruluşlarına acil yardım kampanyaları düzenleme, İsrail’in ihlâllerini belgeleme ve çocuklara yönelik psikolojik destek programlarını destekleme, aktivistler ile vicdan sahiplerine ise protestolar düzenleme, sosyal medya üzerinden dayanışma içerikli paylaşımlarda bulunma çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığından 23 Nisan’da yapılan açıklamada, 5 yaşındaki Usame Rakab’ın, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre en şiddetli evre olan beşinci evre yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğuna vurgu yapılmıştı. Kudüs Haber Ağı’nın 25 Nisan’da X hesabından paylaşılan görüntülerde ise Usame’nin annesi Menal Rakab, oğlunun yetersiz beslenme nedeniyle 14 ila 16 kilogram olması gereken ağırlığının 9 kilograma kadar düştüğünü söylemişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA), 30 Nisan’da yapılan açıklamada ise İsrail’in ablukası ve sınır kapılarını kapatması nedeniyle Filistinli bebeklerin yüzde 92’sinin temel gıdalardan yoksun olduğu belirtilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırıyı en güçlü şekilde kınadı

    İsrail'in 'aç bırakma' işkencesi devam ediyor: Açlıktan ölen çocukları kurtarın!

    Gazze’de 660 bin çocuk eğitimden mahrum kaldı

    İstanbullu, ‘Kanal İstanbul’a karşı

    İTO açıkladı: Enflasyon 47,2

    Mülâkat liyakati yerle bir ediyor

    Muhalefetten TRT’ye tepki

    Telef edilen demokrasi ve hukuktur

    Almanya-Stuttgart'ta bir araç kalabalığın arasına daldı: En az 3 kişi yaralandı

    Dolar 2028’de 55 TL olacak

    Arjantin'in güneyinde büyük deprem

    Ukrayna: Rus İHA saldırılarında 31 kişi yaralandı

    Kartalkaya'daki otel yangını bu şekilde başlamış

    Dünyada her yıl 1,2 milyon kişi trafik kazaları sebebiyle ölüyor

    İş dünyasından AB çağrısı: Müzakere süreci bir an önce canlandırılmalı

    Onlar Cennet kuşu oldular

    Okulları güçlendirmek için ne bekleniyor?

    Besiciler dertli

    Babacan: İnsanların aklıyla alay etmeyin

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Dışişleri Bakanlığı, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırıyı en güçlü şekilde kınadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Şûrâ kuvvet bulsun”
    Cevher İLHAN

    İsrail’le emperyal işbirliği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bizim gündem, Demokratik Anayasa
    Fatma Eren

    İslâm dünyasının şu hâl-i pürmelâli - “Neden, neden?” diyorum...
    Risale-i Nur'dan

    Bir şahs-ı manevînin azalarıyız
    Ali BEYKOZ

    Senaryo yazımı
    Cenk ÇALIK

    Can Kardeş Sayfamız
    Faruk ÇAKIR

    AB yolu menfaatimize değil mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.