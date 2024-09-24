İsrail'in Lübnan'da da katliam yapıyor: Yoğun hava saldırısında 35'i çocuk 492 kişi öldü, 1645 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, Lübnan'da 1300 "hedefe" yönelik hava saldırılarında 35'i çocuk 492 kişi öldü, 1645 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki En-Nebatiye kentine bağlı Ez-Zerrariye ve Ensar beldeleri arasındaki bölgelere ve vadilere hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda, Abba, Cebşit, Eş-Şarkiye, En-Nemriye, Kefer Tenbit, Nebatiye el- Fevka, Deyr ez-Zehrani, Rumin, Humin el-Fevka, Yahmur, Arnun ve Secd beldeleri çevresi, Kefer Rumman otoyolu, Et-Tuffah bölgesindeki tepeler ve Er-Reyhan dağı gibi birçok nokta hedef alındı.

Aynı zamanda İsrail, ülkenin doğusundaki Bekaa, Şemstar, Budayi, En-Nebi Şit ve Bealbek gibi bir çok bölgeye de de hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Ed-Delafe eteklerindeki Litani Nehri yatağı ve Sur'un doğusundaki bölgeleri de yoğun şekilde bombaladı.

Başkent Beyrut'a hava saldırısı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Beyrut'ta Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik hava saldırısı gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.

Saldırının hedefinde Hizbullah’ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Dahiye'ye düzenlenen saldırıda Karaki'nin öldürüldüğüne dair İsrail'den gelen haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

Karaki'nin sağlığının yerinde olduğu ve güvenli bir yerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Siyonist düşmanın Karaki'nin suikasta uğradığı yönündeki iddialarının tümüyle yalan olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu Lübnan'da 1300 hedefe havadan saldırdığını duyurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü 1300 noktaya hava saldırısı düzenlediklerini söyledi.

Hagari, "Sabah saatlerinden beri Lübnan genelinde 1300 Hizbullah hedefine saldırdık ve saldırmaya da devam ediyoruz." dedi.

Sözcü Hagari, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü, seyir füzeleri, kısa, orta ve uzun mesafeli roketler ile insansız hava araçlarını hedef aldıklarını iddia etti.

"Hizbullah'ın sivil binalarda İsrail'e fırlatmak üzere uzun menzilli füzeler sakladığını" savunan Hagari, bu noktaların vurulduğunu ifade etti.

Hagari, İsrail ordusunun Lübnan'a kara saldırısı ihtimalini reddetmeyerek, "(İsrail'in) Kuzey bölgelerinde yaşayan halkın evlerine dönebilmesi için gerekli olan her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefin" vurulduğu ifade edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusunda çok sayıda bölgeden dumanlar yükseldiği görülüyor.

İsrail ordusu, bu sabah saatlerinde Lübnan'a iki ayrı hava saldırısı başlattığını duyurmuştu. Saldırılarda Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bazı bölgelerin hedef alındığı aktarılmıştı.

Aynı aileden 9 kişi katledildi

Lübnan'ın Al Mayadeen televizyonunun haberine göre, İsrail savaş uçakları, Baalbek kentinin batısındaki Tariya beldesinde iki evi vurdu.

Saldırıda aynı aileden 9 kişi öldü.

Lübnan Sağlık Bakanı: Lübnan iç savaşından beri yaşadığımız en kanlı gün bugün

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyonlar Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında 35'i çocuk 492 kişinin yaşamını yitirdiği, 1645 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad ise düzenlediği basın toplantısında İsrail’in bugünkü saldırıları nedeniyle ülkede 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en "kanlı günü" yaşadıklarını söyledi.

Bakan Ebyad, 2006'da yaklaşık 1 ay süren Lübnan-İsrail savaşına işaret ederek, "2006'daki savaşta yaralı sayısı 10 bindi. Ancak İsrail'in son bir hafta içinde düzenlediği saldırılarda yaklaşık 5 bin kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun saldırılarında ambulansları hedef aldığına dikkati çeken Ebyad, 2 sağlık çalışanının öldüğünü, 16'sının da yaralandığını aktardı.

Ebyad, İsrail'in düzenlediği saldırılarda ölenlerin çoğunun sivillerden oluştuğuna dikkati çekti.

Lübnan'ın güneyinden büyük bir göç dalgasının harekete geçtiğine vurgu yapan Ebyad, Irak ve Ürdün gibi ülkelerden tıbbi yardımların gönderilmesine rağmen, dost ve kardeş ülkelere "daha fazla destek" çağrısı yaptı.

Lübnan Sağlık Bakanı, İsrail saldırılarında yaralananların ülkedeki 27 hastaneye nakledildiğini belirtti.

İsrail saldırısına canlı yayında yakalanan Lübnanlı gazeteci yaralandı

Lübnanlı gazeteci ve siyasi analist Fadi Budiye, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde canlı yayın yaptığı sırada bulunduğu yerin İsrail güçlerince bombalanması sonucu yaralandı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan videoda, Budiye'nin Baalbek bölgesindeki Temnin et-Tahta beldesinden canlı yayın yaptığı sırada bulunduğu yerin bombalandığı görülüyor.

AA muhabirinin aktardığına göre, Budiye, bir televizyon kanalının canlı yayınına katıldığı sırada yaşanan saldırı sonucu hafif şekilde yaralandı. Lübnanlı gazetecinin evinde de hasar oluştu.

Lübnan'ın güneyinden kuzeyine kaçış sürüyor

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ülkenin güneyindeki Zehrani bölgesinden Sayda yönünde göç nedeniyle yollarda benzeri görülmemiş bir trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Binlerce araç, yaşanan yoğunluk nedeniyle yollarda kilitli kaldı. Yaklaşık 5 saattir trafiğin neredeyse tamamen durduğu kuzey güzergahında araçların hareket etmesi imkansız hale geldi.

Araçlarında yolların açılmasını bekleyen Lübnanlılar, güvenlik güçlerinden trafiğin açılması için müdahale etmelerini istedi.

Ülke genelinde eğitime ara verildi

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, yaptığı açıklamada, ülke genelindeki tüm üniversite ve okullarda yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

Halebi, askeri ve güvenlik durumunda yaşanan gelişmelerin öğrencilerin okullarına gitmesinde tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Öte yandan bölgeden aktarıldığına göre, İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinden ve güneydeki diğer bölgelerden binlerce Lübnanlı kuzeydeki Sayda ve Beyrut'a doğru göç ediyor.

Sabah saatlerinden beri devam eden İsrail ordusunun hava saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Lübnanlılar yollardaki yoğun trafik nedeniyle araçlarında kaldı.

Lübnan'ın güneyindeki okul ve enstitülerin barınma merkezine dönüştürülmesine karar verildi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine 8 Ekim 2023'ten bu yana "en şiddetli saldırılarını" düzenlemesinin ardından Lübnan makamları, ülkenin güneyindeki okulların ve resmi enstitülerin barınma merkezine dönüştürülmesi kararı aldı.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi'nin ofisinden yapılan açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki büyük ölçekli yerinden edilmelere değinildi.

Mevlevi'nin, Lübnan'ın güneyindeki bölgelerde geniş çaplı yerinden edilmelerle ilgili valilere işbirliği yapma talimatı verdiği aktarıldı.

Lübnan Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle acil toplantı yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, barınma merkezi olarak açılmasına karar verilen okulların isimleri paylaşıldı.

Açıklamada, "Lübnan vatandaşlarının güvenliği göz önüne alınarak, aşağıdaki okulların ve resmi enstitülerin barınma merkezi olarak açılmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.

İsrail, evlere ve benzin istasyonlarına saldırdı

Öte yandan İsrail'in Bekaa'da evlere ve benzin istasyonuna düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Bekaa'da evlere ve benzin istasyonuna hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana hava saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle Lübnan'ın güneyinde özellikle sınıra yakın bölgelerdeki halk, ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne hava saldırısı düzenleyeceğini duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusunda yer alan Bekaa Vadisi'ne "yakın zamanda" hava saldırısı düzenleyeceğini bildirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Lübnan'daki saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hagari, Lübnan'a sabah başlatılan saldırılarda 300'den fazla "hedefin" vurulduğunu söyledi.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları düzenleyeceklerini aktaran Hagari, Hizbullah'ın bölgeden İsrail'e saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti.

Hagari, Bekaa Vadisi'nde "Hizbullah'ın silah ve roket depoladığını" ileri sürdüğü evlerde veya yakınlarında kalan kişilerin bu bölgelerden "hemen" uzaklaşmasını istedi.

Bölge halkına 2 saat süre verildi

Öte yandan İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından bir harita yayımlayarak Bekaa Vadisi'ne saldıracakları mesajını tekrar etti.

Adraee, bölge halkından Hizbullah'ın "silah ve roketlerinin" olduğu evlerden ve çevresinden uzaklaşmaları için 2 saat sürelerinin olduğunu kaydetti.

İsrail'in şiddetli hava saldırılarına Hizbullah Lübnan'dan roket atışlarıyla karşılık verdi

İsrail'in Lübnan'a sabah saatlerinden itibaren peş peşe düzenlediği şiddetli ve yoğun hava saldırılarının ardından Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere roket atışlarıyla karşılık verdi.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa çevresindeki Karmel, Aşağı ve Yukarı Celile bölgelerinde saldırı uyarı sirenleri çaldı. Saldırı sirenlerinin çaldığı bazı bölgeler çatışmaların başladığı Ekim 2023'ten itibaren ilk defa Lübnan'dan hedef alınan menzile girdi.

İsrail ordu sözcülüğü, Hayfa yakınlarındaki Karmel bölgesine Lübnan'dan yaklaşık 5 roket atıldığını bunların bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini aktardı.

Atılan roketlerden bazılarının da isabet ettiği görüldü.

Ordu sözcülüğünün açıklamasında, Yukarı Celile bölgesine 5, Aşağı Celile bölgesineyse 25 kadar roket atıldığı, bunlardan bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği bazılarının da açık alana düştüğü kaydedildi.

Öte yandan, Hayfa yakınlarında yeniden saldırı alarmları çaldı. Lübnan'dan atılan roketlerin hava savunma sistemleri tarafından önlenmesiyle bölgede güçlü patlamalar duyuldu.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki Ekim 2023'ten bugüne ilk defa işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşimlerinde Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle saldırı alarmları çaldı.

İsrail basını, son turda Lübnan'dan İsrail'e 25 roket daha atıldığını belirtti. Buna göre, Hizbullah bu sabah saatlerinden itibaren İsrail'e yaklaşık 95 kadar roket ateşledi.

İsrail'de açık alanlara düşen bazı roketler, isabet alan bir ev ve hafif yaralılar dışında can kaybı, ağır hasar bildirilmedi.

Hizbullah'tan saldırı açıklaması

Lübnan Hizbullahı da yaptığı yazılı açıklamalarla, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma ile İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve Bekaa'ya düzenlediği saldırılara karşılık İsrail ordusunun kuzey komutanlığının silah deposu Nimra askeri üssü, bölgedeki füze ve topçu birliklerinin Yoav karargahını onlarca roketle hedef aldıklarını duyurdu.

İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile girilen çatışmada 2 mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah mensubu Mahmud Hüseyin Saad'ın ve Hüseyin Esad Abdullah'ın İsrail ile çıkan çatışmada öldüğü belirtildi.

Lübnan Hizbullahı ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 505'e yükseldi.

İsrail: Hizbullah Litani Nehri'nin gerisine çekilmeli ve kuzey sınırımızın güvenliği sağlanmalı

Öte yandan, İsrail'in Hükümet Sözcüsü David Mencer, Zoom üzerinden basın toplantısında, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin gerisine çekilmesi ve İsrail'in kuzey sınırının güvence altına alınması gerektiğini ifade ederek, şu anda yaşananların da tam olarak bu olduğunu dile getirdi.

İsrail'in her zaman müzakereler yoluyla barışçıl bir çözüme ulaşmayı tercih ettiğini, ancak bunun on bir buçuk aydır meyve vermediğini savunan Mencer, Tel Aviv'in "kuzey sınırının güvenliğini sağlamak için diplomasi veya askeri yollarla ne gerekiyorsa yapacağını" aktardı.

Netanyahu, Lübnanlılardan evlerini terk etmelerini istedi

hava saldırılarının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, video mesajla Lübnan halkına seslendi.

Netanyahu, İsrail ordusunun hava saldırılarını şiddetlendirdiği Lübnan’da halktan evlerini terk etmeleri gerektiğini öne sürerek, saldırılar sona erdiğinde "güven içinde evlerine dönebilecekleri" iddiasında bulundu.

İsrail ordusunun bu sabah itibarıyla Lübnan halkını "tehlikeden uzak durmaları" konusunda uyardığını ileri süren Netanyahu, "Bu uyarıyı ciddiye almanızı tavsiye ediyorum." dedi.

Netanyahu, Hizbullah’ın Lübnan halkını "canlı kalkan" olarak kullandığını ima ederek Hizbullah roketlerinin İsrail’i ve vatandaşlarını hedef aldığını savundu.

Gallant, Hizbullah'ın 20 yılda inşa ettiği altyapıyı "çökerttiklerini" öne sürdü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarıyla Hizbullah Hareketi'nin Lübnan'da 20 yıl boyunca inşa ettiği altyapıyı "çökerttiğini" iddia etti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gallant, İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Gallant, "Geçtiğimiz gün, Hizbullah'ın 20 yıl boyunca inşa ettiklerini yerle bir ettik." iddiasında bulunarak, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın "en tepede tek başına kaldığını" ve "Rıdvan Gücü'nün tüm birimlerinin hizmet dışı bırakıldığını" öne sürdü.

İsrail hükümeti "olağanüstü hal" ilan etti

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail hükümetinin genişletilmiş siyasi ve daraltılmış güvenlik kabineleri toplantıları başladı.

İsrail'in gün boyunca hava saldırıları düzenlediği Lübnan'dan roketlerle karşılık verilmesi üzerine, Tel Aviv yönetiminin ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.

Kabine toplantısında bakanlar, telekonferans yöntemiyle ülke genelinde 30 Eylül'e kadar olağanüstü hal ilan edilmesini kabul etti. Lübnan Hizbullahı ile şiddetlenen çatışmalar karşısında durumun hızla değişmesi halinde olağanüstü halin hükümete daha geniş yetkiler tanıdığı için söz konusu kararın alındığı aktarıldı. Olağanüstü halin, İsrail ordusunun iç cephe komutanlığının yaptığı güvenlik uyarılarıyla ilişkili olmadığı vurgulandı.

Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle, İsrail'in kuzeyindeki stratejik liman kenti Hayfa'da saldırı alarmları çaldı.

Hayfa'da Lübnan'dan atılan roketler ve İsrail hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzeler nedeniyle gökyüzünde ışık izleri belirdi, güçlü patlamalar meydana geldi.

Bölgede isabet eden bir rokete ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten gerginliği azaltma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Lübnan'daki gelişmelere ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in mesajını aktardı.

Guterres, "Mavi Hat" olarak tanımlanan İsrail-Lübnan sınırında artan gerginlik ve sivil can kaybından endişe duyduğunu belirterek, aynı zamanda BM personelinin güvenliğinden de endişe duyduğunu ifade etti.

Taraflara gerginliği azaltma ve diplomatik çözüme odaklanma çağrısında bulunan Guterres, "İki tarafı da daha güvenli kılacak çözüm askeri çözüm değil." açıklamasını yaptı.

Guterres, sivillerin korunmasının öneminin altını çizerek diplomatik çabalara öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Tüm taraflara BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulamaları çağrısında bulunan Guterres, aynı zamanda çatışmaya acilen son verilmesi ve istikrarın tesis edilmesini istedi.

BM Uluslararası Göç Örgütü: Lübnan'da artan sivil kayıpları son derece endişe verici

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de İsrail'in sabah saatlerinden bu yana güneyini bombaladığı Lübnan'da yaşananlara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Lübnan'da hızla askeri gerilimin tırmanışı ve artan sivil kayıpları son derece endişe verici." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, IOM'un, saldırılardan etkilenenlerin acil insani ihtiyaçlarına karşı sahadaki ortaklarıyla çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Paylaşımda, sivillerin yaşamlarının, altyapının ve refahın korunmasının sağlanması gerektiği vurgulandı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Lübnan'da sivillerin uğradığı zarar kabul edilemez

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise X'te yaptığı paylaşımda, Lübnan'daki tırmanan krizin korkutucu olduğunu belirterek, "Bugün binlerce kişi savaşla harap olmuş bir bölgede evlerinden ayrılmak zorunda bırakıldı. Sivillerin uğradığı zarar kabul edilemez. Siyasi liderler çözümler getirmeli." ifadelerini kullandı.

Grandi, çatışmaların acilen sona ermesi gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusunun, Beyrut'a yönelik hava saldırısı

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi ölmüştü.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 84 kişi ölmüştü.

İsrail-Lübnan sınırı, 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalara sahne oluyor.