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15 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

İsrail'in saldırıları gece boyunca da devam etti

15 Temmuz 2024, Pazartesi 16:17
İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü veya yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 283. gününde de devam ediyor.

 

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze'nin Tel el-Heva, Şeyh Aclin ve Es-Sabra mahallelerine saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda çok sayıda kişi öldü veya yaralandı.

İsrail helikopterleri de Tel el-Heva'da açık alanda bulunan Gazzelilere rastgele ateş açtı. İsrail topçu birlikleri de Gazze'nin Zeytun Mahallesi'ndeki 8. Sokak bölgesini bombaladı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin El-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda da ölen veya yaralananlar oldu.

İlk yardım ekipleri, saldırı düzenlenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölen ve yaralananların sayısına ilişkin henüz net bilgi paylaşmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 584 Filistinli öldü, 88 bin 881 kişi yaralandı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı

Beytüllahim sınırlarındaki Velce beldesinin Köy Meclis Başkanı Hadr el-Arac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, beldeye baskın düzenlediğini ve Filistinlilere ait 4 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığını söyledi.

Arac, Beytüllahim'e bağlı olan Velce beldesinde yıkımın gerçekleştiği toprakların idari olarak Kudüs Belediyesinin sınırları içinde yer aldığını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim sonrası ihlallerini arttırdığını ve Filistinlileri topraklarından çıkarmak için baskı yaptığını ifade eden Arac, "Ruhsatsız yapılaşma bahanesiyle her yer yıkılma tehdidi altında. Ayrıca Filistinlilerin toprakları üzerinde yasa dışı yerleşim birimleri genişletiliyor." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu 2024 yılının ilk yarısında Filistinlilere ait 318 yapıyı yıktı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Cenin, Tulkerim, Nablus kentlerinde en az 15 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanlar ile bir kadının bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 670'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 80 Filistinli öldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 283 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 80 Filistinlinin daha öldüğü, 216 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin dün Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı okula düzenlediği saldırıda 22 Filistinlinin öldüğü ve 102'sinin yaralandığı açıklandı.

Saldırıya uğrayanların bir kısmının halen enkaz altında olduğu ifade edilen açıklamada, Gazze'deki ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı vurgulandı.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 38 bin 664 ve yaralı sayısının 89 bin 97 olduğu kaydedildi.

AA

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