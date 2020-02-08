‘İsrail’le normalleşme’ Sudan’da istifa getirdi

Sudan Egemenlik Konseyi Dış İlişkiler Departmanı Direktörü Reşad Ferrac et-Tayyib, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesine tepki göstererek istifa etti.

Tımeturk’deki habere göre Direktör Tayyib, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede tartışmalara sebep olan Burhan-Netanyahu görüşmesine tepki gösterdi. Siyonist İsrail ile iş birliği yapmaya çalışan bir hükümette yer alamayacağını belirten Tayyib, “Kudüs’ü işgal eden ve Filistinlileri katleden siyonist rejimle normalleşme ve iş birliği yapmaya çalışan bir hükümette görevimi sürdürmemin zor ve imkânsız olduğunu düşünüyorum. Burhan-Netanyahu buluşmasında herhangi bir sorumluluğum bulunmadığını ve görevimden istifa ettiğimi bildiriyorum” ifadelerini kullandı.

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