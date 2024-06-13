İsrail ordusu 'ilk kez' listede: BM, İsrail ordusunu “kara liste”ye aldı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler “kara listesine” aldı.

Anadolu Ajansı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 2023 yılı verilerini içeren ve henüz kamuya açıklanmayan “Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu”na ulaştı.

Raporda, 2023’te çatışmalarda çocuklara yönelik şiddettin korkunç boyutlara ulaştığı belirtilerek, “2023’te çatışmalarda çocuklara yönelik ağır ihlaller yüzde 21 artış gösterdi.” ifadesi kullanıldı.

Çocukların ölüm ve yaralanmasına yol açan olayların bir önceki yıla göre yüzde 35 artış gösterdiği vurgulanan raporda, “2023 yılında çocuklara yönelik 32 bin 990 ağır ihlal kayda geçti.” ifadesine yer verildi.

Raporda, kayıtlara göre 2023 yılında 5 bin 301 çocuğun öldürüldüğü, 6 bin 348 çocuğun yaralandığı, 8 bin 655 çocuğun silahlı grupların kadrolarına alındığı ve 4 bin 356 çocuğun kaçırıldığı bildirildi.

İsrail ordusu ilk kez listede

Gazze’deki son gelişmeler uyarınca İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında çocuklara karşı ağır ihlallerin yüzde 155 arttığı kaydedilen raporda, bu çerçevede 8 bin 9 ağır ihlal vakasının kayda geçtiği belirtildi. Bu ihlaller 4 bin 360 çocuğa yönelik gerçekleşirken, bunların 113’ünün İsrailli, 4 bin 247’sinin ise Filistinli çocuklar olduğuna dikkati çekildi. Raporda, İsrail ordusunun Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te çocukların insani yardıma erişimini engellediği de kaydedildi. İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin yanı sıra Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Filistin İslami Cihat Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Tugayları’nın da listeye alındığına, bu verilerin 2023’e ait olduğuna, son dönemde durumun daha da kötüleştiğine işaret edildi.

Daha önce hiç görülmemiş düzeyde

Raporda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in değerlendirmelerine de yer verildi. Buna göre, Guterres, “İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te öldürdüğü ve yaraladığı çocuk sayısı karşısında dehşete düşmüş durumdayım. İsrail ordusunun askeri operasyonunun Gazze’de yol açtığı ölüm ve yıkım daha önce hiç görülmemiş düzeyde.” ifadelerini kullandı.