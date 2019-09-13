İsrail, Trump’ı dinledi mi?

İsrail’in StingRay olarak bilinen cihazlarla Trump ve üst düzey ekibinin telefonlarını dinlediği iddia edildi.

Politico gazetesi, İsrail’in son iki yıldır Beyaz Saray ve Washington’daki kritik kurumların çevresine yerleştirdiği istihbarat cihazlarıyla ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin dinlediğini ileri sürdü. Amerikan Politico gazetesinin üç eski yetkiliye dayandırdığı haberinde, başşehir Washington’da tespit edilen ve piyasada StingRay olarak da bilinen cihazların, çevredeki cep telefonlarının kime ait olduğunu tesbit ettiği ve bu telefonlardan yapılan arama kayıtlarını topladığı ifade edildi. Haberde, söz konusu cihazların, ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey ekibinin telefonlarını dinlemek amacıyla konulduğu ileri sürüldü. Trump yönetiminin bu konuda İsrail’e herhangi bir tepki vermediğine dikkati çekilen haberde, Trump’ın Beyaz Saray güvenlik protokollerine uymayarak arkadaşları ve sırdaşları ile güvenlikli olmayan cep telefonları ile konuştuğu iddia edildi.