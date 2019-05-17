'İsrail, uluslararası soruşturma komisyonlarından kaçıyor'

Hamas, İsrail'in Ebu Süreyya'nın şehit edilmesine ilişkin soruşturmayı kapatarak uluslararası soruşturma komisyonlarından kaçmayı planladığını kaydetti.

Hamas, İsrail ordusunun Filistinli engelli İbrahim Ebu Süreyya'nın şehit edilmesine ilişkin soruşturmayı "delil yetersizliğinden" kapatmasının uluslararası soruşturma komisyonlarından kaçma amacı taşıdığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili olarak, "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde onlarca çocuk, kadın, gazeteci ve sağlık çalışanının kasten şehit edilmesinin haricinde Ebu Süreyya'nın şehit edilmesi de kanıtlanmış bir suçtur." ifadesini kullandı.

Soruşturmanın kapatılmasının, İsrail'in uyguladığı yalan ve aldatma politikasının bir devamı olduğunu ve uluslararası soruşturma komisyonlarından kaçma amacı taşıdığını kaydeden Kasım, uluslararası örgütlere, Filistin halkına yönelik savaş suçu işleyen İsrail'in hesaba çekilmesi ve cezalandırılması için çalışma çağrısı yaptı.

İsrail ordusu dün, Aralık 2017'de abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösteride Filistinli engelli İbrahim Ebu Süreyya'nın (29) şehit edilmesine ilişkin soruşturmayı "İsrail askerlerinin Süreyya'ya ateş açtığını gösteren delil olmadığını" iddia ederek kapatmıştı.

İsrail'in 2008'de Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 bacağını birden kaybeden İbrahim Ebu Süreyya, engeline rağmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ün tamamını "İsrail başkenti" olarak tanıyan kararı imzalamasının ardından 15 Aralık 2017'de Gazze sınırında Kudüs'e destek gösterisine katıldığı sırada şehit edilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Süreyya'nın İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu, Ocak 2018'de Süreyya'nın şehit edilmesine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

İsrail'in Filistinlilere Yönelik İhlallerini Takip Heyeti'nin Ocak 2018'deki raporunda, Süreyya'nın İsrail kurşunuyla başından vurularak şehit edildiği belirtilmişti.