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16 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

İşte İsrail’in Kudüs zulmü

16 Ocak 2020, Perşembe 02:19
İSRAİL KUDÜS’TEKİ ZULÜMLERİNİ 2019’DA DAHA DA TIRMANDIRDI: 2078 HAKSIZ TUTUKLAMA, 30 BİN SİYONİSTLE YAPILAN AKSA BASKINLARI VE 7 GENCİN ŞEHİT EDİLMESİ...

531 ÇOCUK VE 94 KADINA TUTUKLAMA

ümmet Vakfının hazırladığı “Kudüs'te 2019” raporu: 531'i çocuk, 94'ü kadın, 1453'ü erkek olmak üzere 2078 haksız tutuklama yapıldı. Tek “suç”ları Mescid-i Aksa’yı terk etmemek olan biri kadın 7 genç şehit edildi.

MESCİD-İ AKSA ÜÇ KEZ İBADETE KAPATILDI

Aksa’ya yönelik ihlalleri rekor seviyeye ulaştı. 29.610 siyonist, polis korumasında ve silahların gölgesinde Aksa’ya baskın yaptı. Mescit, 12 Mart, 15 Ağustos ve 16 Eylül’de 3 kez ibadete kapatıldı.

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İşte İsrail’in Kudüs zulmü

“Kudüs’te 2019” raporunda İsrail’in Kudüs’ü yalnızlaştırmak için her alanda zulmünü ve tahribatını katbekat arttırarak devam ettiği belirtildi.

 

Ümmet Vakfının hazırladığı “Kudüs’te 2019” raporunda İsrail zulmü ortaya konuldu. Ümmet Vakfı Başkanı Mehmet Masum Yün, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, işgalci İsrail’in Kudüs’te her alanda zulmünü ve tahribatını katbekat artırarak devam ettiğini belirtti. İşgal altında yaşayan, Yahudileştirme ve soykırım politikalarına direnen, insani ve siyasi haklarını geri almak için mücadele eden Kudüs halkının uluslar arası desteğe ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Yün, İslâm ülkelerindeki vakıf ve dernekler ile barışı seven bütün ülkelerdeki uluslar arası kuruluşların Kudüs’teki işgalin sona ermesi için gayretlerini yoğunlaştırmaları gerektiğini söyledi. 

7 genç hiçbir gerekçe olmadan şehit edildi

Ümmet Vakfı Başkanı Mehmet Masum Yün, raporda yer verilen İsrail’in 2019 Kudüs bilânçosunu şu şekilde sıraladı: “İşgalci İsrail Kudüs’ü yalnızlaştırmak için hukuksuz tutuklamalarını arttırarak devam ettirdi. 531’i çocuk, 94’ü kadın, 1453’ü erkek olmak üzere 2 bin 78 haksız tutuklama yapıldı. 

Aksa’ya yönelik ihlaller rekor seviyeye ulaştı

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlâlleri rekor seviyeye ulaştı. 29 bin 610 fanatik Yahudi, işgalci İsrail polisinin korumasında, silâhların gölgesinde mübarek Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Mescid, 12 Mart, 15 Ağustos ve 16 Eylül tarihlerinde 3 kez ibadete kapatıldı. Bütün dünyanın gözü önünde bir ibadethaneyi kapatan İsrail’in bu tavrını hiçbir inancın kabul etmesi mümkün görünmese de dünya bu vahşete ses çıkaramadı. 355 Müslümana Mescid-i Aksa’da ibadet yasağı getirildi. Biri kadın 7 genç Kudüs’te hiçbir gerekçe olmadan şehit edildi” Geçen yıl İsrail’in, 173 Kudüslü ailenin evini yıktığını, 44 Müslümanın Kudüs’e girişini yasakladığını, Müslümanlara ait 5 sivil toplum kurumunu kapattığını ve eğitim haklarını engellediğini aktaran Yün, 15 bin zeytin ağacının tahrip edildiğini ve Müslümanlar arasındaki fakirlik oranının yüzde 80’i aştığını kaydetti.

 

AA

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