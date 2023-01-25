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25 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İsveç'in başkenti Stockholm'de ''Kur'an-ı Kerim'e Saygı'' programı düzenlendi

25 Ocak 2023, Çarşamba 03:36
İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde "Kur'an-ı Kerim'e Saygı" programı düzenlendi.

İsveç'teki Türk STK'lerinin ortak etkinliğinde İsveç Diyanet Vakfı Din Görevlisi Serdar Bükme, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Bükme'nin seslendirdiği Kur'an ayetlerinin Türkçe ve İsveççe mealleri de okundu.

 

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, burada yaptığı konuşmada, 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktığı provokasyona ilişkin "Milyonlar gibi hatta milyarlar gibi biz de o eylemi kınıyoruz." dedi.

Türk toplumunun girişimiyle düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'e saygı" buluşmasına davet edildiği için şükranlarını sunan Tezel, "Birkaç gün önce burada vicdan ve sağduyu sahibi herkesi yaralayan, hatta iğrendiren bir hadise gerçekleşti. İnsan haysiyeti ve kültürler arası saygı konusunda en hafif tabirle, zihni epey bulanık bir şahıs milyonların mensup olduğu İslam dinine hakaret yağdırdı, Kur'an-ı Kerim yaktı. Bu şahıs, İsveç yasalarını kötüye kullanarak uygulamadaki açıkları istismar ederek evrensel değerleri istismar etti. Burada yakılan Kur'an-ı Kerim değil de bir başka dinin kutsal kitabı olsaydı da tepkimiz ve hissiyatımız aynı olurdu." ifadelerini kullandı.

Programda katılımcılara Kur'an-ı Kerim'in İsveççe Meali ve karanfil dağıtıldı.

AA

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