İsviçre'de kayak merkezinde patlama: Onlarca kişi öldü, yaklaşık 100 kişi yaralandı - OHAL ilan edildi

İsviçre’deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamaları sırasında meydana gelen patlamada onlarca kişinin öldüğü, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsviçre polisi, basın toplantısında ülkenin güneyinde yer alan kayak merkezi Crans-Montana kasabasındaki yılbaşı kutlamasının yapıldığı barda 01.30 sularında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi. Valais Emniyet Müdürü Frederic Gisler, patlamada onlarca kişinin öldüğünü, yaklaşık 100 kişinin yaralandığını belirtti. Valais Kanton Meclisi Üyesi, Güvenlik, Kurumlar ve Spor Departmanı Başkanı Stephane Ganzer, Valais Kanton Meclisinin kararıyla olay sonrası olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Başsavcı Beatrice Pilloud, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve “terör saldırısı ihtimalinin" söz konusu olmadığını açıkladı. Kurtarma ekiplerinin intikaliyle çevredeki hastanelere sevk edilen yaralıların tedavisi sürüyor. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi. Crans-Montana'nın üzerinde uçuş yasağı getirildi Polis Sözcüsü Gaetan Lathion, basına yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde durumun kontrol altına alındığını ve patlama sırasında olay yerinde 100'den fazla kişinin bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, olayın meydana geldiği bölgenin tamamen kapatıldığını ve Crans-Montana'nın üzerinde uçuş yasağının getirildiğini duyurdu. Bir doktor, İsviçre Devlet Televizyonuna (RTS) "ağır yanık" vakalarıyla mücadele ettiklerini belirtti. Radyo kanalı Rhone FM'de yer alan haberde patlamanın nedeninin havai fişeklerden kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü. AA

