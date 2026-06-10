İtalya’dan, İsrailli Provokatör Bakan hakkında soruşturma

Gazze ablukasını delmek amacıyla yola çıkan “Küresel Sumud Filosu”na uluslararası sularda müdahale eden İsrail, Avrupa’da yargı kıskacına alınmaya devam ediyor. Fransa’nın geçtiğimiz günlerde başlattığı savaş suçları ve işkence soruşturmasının ardından İtalya da benzer bir hukukî adım attı.

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Provokatör taşlandı Roma savcılığı, söz konusu yardım gemisinde gözaltına alınan kendi vatandaşlarına yönelik kötü muamele ve insanlık dışı uygulamalar yapıldığı iddiaları üzerine aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında resmî soruşturma başlattı. Bu hamleyle İtalya, yardım filosundaki aktivistlere yönelik tutumu sebebiyle İsrail yönetimini yargıya taşıyan ikinci Avrupa ülkesi oldu. Soruşturmanın açılmasında, Kıbrıs açıklarında durdurulan gemide yaşananlara dair bizzat Bakan Ben-Gvir’in sosyal medya hesabından paylaştığı bir video etkili oldu. Görüntülerde, İsrailli Bakanın elleri arkadan bağlanarak diz çöktürülmüş esirlerle alay ettiği anlar yer alıyor. Haber Merkezi Haber Merkezi

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