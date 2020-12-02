"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığı başladı

02 Aralık 2020, Çarşamba 10:13
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesinin G20 Dönem Başkanlığı'nın bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

Başbakan Conte, İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığı'nın resmen başladığını Twitter hesabından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla duyurdu.

Conte paylaşımında, "Bugün 1 Aralık, resmen İtalya’nın G20 Dönem Başkanlığı başlıyor. Bizi bekleyen küresel zorluklara karşı yanıtlar vermeye ve yarının dünyasını bugünden inşa etmeye, çocuklarımıza daha iyi bir gezegen bırakmaya çağrıldık." ifadelerini kullandı.

Twitter paylaşımında ayrıca Roma'nın simge yapılarından Kolezyum önünde çekilmiş bir video mesaja da yer veren Conte, İtalya'nın dönem başkanlığının, insan, gezegen ve refah olmak üzere üç ayağa dayanacağını belirtti.

Gelecek yıl Kovid-19 salgının sona ermiş olması temennisini de dile getiren İtalya Başbakanı, G20 Liderler Zirvesi'ni de 30-31 Ekim 2021'de başkent Roma'da düzenleyecekleri bilgisini verdi.

Conte, dönem başkanlıklarının hedeflerini de şu şekilde sıraladı:

"Eski ve yeni eşitsizliklerle mücadele edebilecek, daha adil ve eşit bir ekonomik iyileşmeye izin veren ortak araçları ve eylemleri teşvik etmek için çalışacağız. Kadınların güçlendirilmesine odaklanacağız. Enerjide dönüşümü hızlandıracak politikaları ve bizden sonra geleceklere daha yeşil, sürdürülebilir bir dünya bırakmak için iklim değişikliğine yönelik politikaları teşvik edeceğiz. Dijitalleşmenin bize sunduğu büyük fırsatları değerlendirmek ve herkes için erişilebilir kılmak için iş birliğimizi güçlendireceğiz. Küresel ticaret sistemini şeffaflık ve kapsayıcılık ilkelerine göre güçlendirmek için çabalarımızı birleştireceğiz. Tüm bunları açık ve katılımcı ruhla yapacağız."

Başbakan Conte, G20 Dönem Başkanlığı'nı kasım ayında zirveye Kovid-19 salgını sebebiyle video konferans yöntemiyle ev sahipliği yapan Suudi Arabistan'dan devralmıştı.

AA

Etiketler: İtalya, G20 Dönem Başkanlığı
Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Koronavirüs Bilim Kurulunun gündeminde aşı var

    İstanbul'da toplu taşımada yeni koronavirüs tedbirleri

    Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

    İngiltere, Biontech ile Pfizer'in geliştirdiği aşıya onay verdi

    Bağcılar'da bir bölge riskli alan ilan edildi

    İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığı başladı

    LGS ve YKS müfredatı açıklandı

    Libya Başbakan Yardımcısı: Sadece Türkiye'yi yanımızda bulduk

    Krizden çıkış için hukuk reformu şart

    Böyle durgunluk görülmedi

    Biden ekonomi ekibini tanıttı

    Guterres: İsrail, uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ediyor

    Yemen'deki iç savaşta 233 bin kişi öldü

    Yurt genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    CNS: Chang'e 5' uzay aracı Ay'a indi

    Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 110 vaka gözlemlendi, 190 kişi vefat etti

    Azerbayca'da Laçın sevinci

    Katar: Filistin meselesindeki sağlam duruşumuz devam ediyor

    Tam kapanmadan sayı düşmez

    'Pfizer ne kadar verebilecekse talibiz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet kararlı olmalı
    Ali FERŞADOĞLU

    Korona salgınını zulüm de arttırır!
    Genel

    Böyle durgunluk görülmedi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ehl-i kemâl bir zât: Namık Kemâl
    Cenk ÇALIK

    Akrepteki ibret levhaları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Salgınla mücadele”de fiyasko
    Genel

    Krizden çıkış için hukuk reformu şart
    Faruk ÇAKIR

    Rakamlar yanıltmasın
    Risale-i Nur'dan

    Beşerin yaralarını Kur’ân tedavi eder

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.