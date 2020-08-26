İtalyan yazar Mario Mazzanti: Türkiye, Doğu ile Batıyı birleştiriyor

MAZZANTİ: TÜRKİYE’YE DAHA GENÇ YAŞLARDA GELMEK İSTERDİM.TÜRKİYE BUGÜN BİLE BİZLERİ ETKİLEYEN BİR KÜLTÜR BİRİKİMİNE SAHİP. DOĞU İLE BATIYI OLAĞANÜSTÜ BİR BİÇİMDE BİRLEŞTİRİYOR. BU YÜZDEN BENİM İÇİNHER ZAMAN BİR HAYAL ÜLKESİ OLMUŞTUR.

Bu yıl ilk kez dijital ortama taşınan İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali’nin (İTEF), çağdaş İtalyan edebiyatını tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği “İTEF Ekranda İtalya Özel” programının konuğu polisiye yazarı Mario Mazzanti oldu.

Kalem Ajans’ın kurucusu Nermin Mollaoğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği program, Zoom programı ve İTEF’in sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Pandeminin ilk günlerinde karantinada kaldığı dönemi trajik olarak tanımlayan Mazzanti, bunun bir kabus olduğunu ve bir daha yaşanmamasını umduğunu dile getirdi.

Mazzanti, zamanını Ahmet Hamdi Tanpınar okuyarak geçirdiğini belirterek, “Orhan Pamuk’un etkilendiği birisi olduğunu öğrendiğim için okumaya başladım ve ilerleyen günlerde daha da derinleştireceğim.” diye konuştu

Mazzanti, Türkiye’ye daha önce gelmediğinden bahsederek, “Aslında daha genç yaşlarda gelmiş olmayı çok isterdim. Birçok kişiden büyüleyici bir ülke olduğunu duydum. Türkiye bugün bile bizleri etkileyen bir kültür birikimine sahip. Doğu ile Batıyı olağanüstü bir biçimde birleştiriyor. Bu yüzden benim için her zaman bir hayal ülkesi olmuştur. İtalya’da Türk edebiyatına özel ilgisi olan pek çok arkadaşım var.” değerlendirmesinde bulundu.