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7 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

İzdiham nedeniyle 32 kişi öldü, Süleymani'nin cenazesinin defni ertelendi

07 Ocak 2020, Salı 15:15
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda 32 kişi öldü, 190 kişi yaralandı. Yaşanan izdiham nedeniyle cenaze töreni durduruldu ve defin işlemi ertelendi.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, cenaze töreninde yaşanan olaylarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralananlar bulunduğunu açıkladı.

Ancak Kulivend bu konuda herhangi bir sayı vermedi. 

Devlet televizyonu ise Kirman'daki cenaze töreni sırasında yaşanan izdiham nedeniyle 32 kişinin öldüğünü, 190 kişinin yaralandığını duyurdu. 

Yaşanan izdiham nedeniyle cenaze töreni durduruldu ve defin işlemi ertelendi. 

AA

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