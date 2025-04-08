Japonya: ABD'deki yatırım kapasitemiz zayıflayacak

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Washington yönetiminin Japonya'ya yüzde 24'lük tarife uygulanması kararının, Japon şirketlerinin ABD'de yaptığı yatırımların kapasitesini zayıflatabileceğini söyledi.

Japonya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İşiba, ABD Başkanı Donald Trump ile yaklaşık 25 dakika süren telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşiba, görüşmede, ABD'ye üst üste 5 yıldır en çok yatırım yapan ülkenin Japonya olduğuna dikkati çekerek, söz konusu gümrük tarifelerinin Japon şirketlerinin ABD'deki yatırım kapasitesini zayıflatabileceğini vurguladı. İki ülkenin de aralarındaki işbirliğini geliştirmeye fayda sağlayacak yollar araması gerektiğini ifade eden İşiba, alınan "önlemlerin" gözden geçirilmesi için Washington hükümetine çağrıda bulundu. Başbakan İşiba, Trump ile "özgür ve açık" Hint-Pasifik vizyonunun ilerletilmesi ve Japonya-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi için işbirliği yapılması hususunda mutabık kaldıklarını aktardı. İşiba ve Trump, samimi ve yapıcı görüşmeler yapmaya devam edeceklerini kaydetti. AA

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