Japonya'da toplam vaka sayısı 4 milyonu aştı

Japonya'da Kovid-19 salgınının başından beri kaydedilen vaka sayısı 4 milyonu aştı.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, son 24 saatte Japonya genelinde 84 bin 221 vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylelikle ilk vakanın kayda geçtiği 16 Ocak 2020'den beri ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 4 milyon 71 bin 290'a yükseldi. Virüse bağlı can kaybı sayısı 236 artışla 20 bin 772’ye yükseldi. Vaka sayısı Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlendiği Ağustos 2021'in ilk haftasında 1 milyonu, 20 Ocak 2022'de 2 milyonu geçmişti. Öte yandan 3 Şubat'ta 3 milyon sınırını aşan vaka sayılarının üzerinden iki hafta geçmeden 4 milyon sınırına ulaşılması dikkati çekti. Japonya hükümeti ise hafta sonu Tokyo dahil 13 eyalette kısmi olağanüstü hal tedbirlerini 6 Mart'a dek uzattı. Kısmi olağanüstü hal, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilme yetkisini veriyor. AA

Okunma Sayısı: 182

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.