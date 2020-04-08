Japonya'dan son veriler

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı toplam vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 500'e yaklaştı.

Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vaka ve ölü sayılarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Buna göre, vaka sayıları Japonya genelinde 5 bin 480'e ulaşırken, bu sayı başkent Tokyo'da 1339'a ve Osaka'da 481'e çıktı. Kanagawa'da 332, Çiba'da 307, Aiçi'de 260'a çıkan vaka sayıları Hyogo'da 240, Saitama'da 218, Hokkaido'da 208, Fukuoka'da 203 ve Kyoto'da 155 oldu. Ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 109'a yükseldi. AA

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