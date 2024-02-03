Japonya: Divanın kararı bağlayıcıdır

Japonya hükümeti, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail’e yönelik verdiği ihtiyati tedbir kararlarının yasal olarak bağlayıcı olduğunu hatırlattı.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, başkent Tokyo’daki basın toplantısında, UAD’nin açılan davada İsrail’e yönelik verilen ihtiyati tedbir kararlarına ilişkin “İlgili ülkeler nezdinde yasal olarak bağlayıcıdır ve iyi niyetle uygulanmalıdır.” dedi. UAD’nin kararı doğrultusunda, uluslararası insancıl hukukun gözetilmesi gerektiğini kaydeden Dışileri Bakanı Kamikava Yoko, bölgeye giden insani yardımların önünün açılması ve esirlerin salıverilmesi çağrısı yaptı. AA

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