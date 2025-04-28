Kanada Başbakanından Gazze çıkışı

Kanada Başbakanı Marc Carney, İsrail’e, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın Gazze’de çalışmasına izin vermesini istedi.

Gazze’deki durum korkunç! - Gıda stokları tamamen tükendi - “Toplu ölüm” uyarısı ve acil koridor çağrısı! Şarku’l Avsat’ın Reuters’ten aktardığı habere göre bu açıklama, İsrail’in ablukası nedeniyle BM programının gıda stoklarının tükenmesinden birkaç saat sonra yapıldı. Karney, “X” platformunda “Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, İsrail hükümetinin uyguladığı abluka nedeniyle Gazze’deki gıda stoklarının tükendiğini açıkladı. Gıda, siyasî bir araç olarak kullanılamaz” ifadelerini kullandı. Dünya Gıda Programı dün yaptığı açıklamada, Gazze’de sıcak yemek sağlayan mutfaklara kalan son erzakları teslim ettiğini ve bu tesislerdeki gıda stoklarının önümüzdeki günlerde tükenmesinin beklendiğini belirtmişti. Haber Merkezi

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