Gazze’deki durum korkunç! - Gıda stokları tamamen tükendi - “Toplu ölüm” uyarısı ve acil koridor çağrısı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in yaklaşık 2 aydır insanî yardım ambargosunu sürdürdüğü Gazze’de korkunç ve ümitsiz bir âna ulaşıldığını bildirdi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’deki duruma ilişkin X’ten paylaşımda bulundu.

“Gazze’de korkunç ve ümitsiz bir ana ulaştık” ifadesini kullanan Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Gazze Şeridi’ndeki kaynaklarının tükendiğini ve yardım koridorlarında bir milyon insanı beslemeye yetecek kadar gıda olmasına rağmen bunların ihtiyaç sahiplerine ulaşamadığını kaydetti.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Durum, tıbbî malzemeler için de aynı, tükeniyorlar. 16 DSÖ kamyonu Gazze’ye girmeyi bekliyor” değerlendirmesinde bulundu. İsrail, 2 Mart’tan itibaren 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşam mücadelesi verdiği Gazze’de herhangi bir insani yardım, yakıt veya ilâç girişine izin vermiyor.

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Gıda stokları tamamen tükendi

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail’in sınır kapılarını kapatarak sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi’ndeki gıda stoklarının tamamen tükendiğini, son malzemelerin sıcak yemek pişirilen mutfaklara ulaştırıldığını açıkladı.

WFP’den yapılan yazılı açıklamada, Gazze’deki mutfakların Filistinlilerin günlük gıda ihtiyacının yüzde 25’ini karşıladığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze’deki gıda stoklarının tükendiği, son stokların bölgedeki mutfaklara teslim edildiği ve bunların da ilerleyen günlerde tükenmesinin beklendiği belirtildi.

WFP’nin Gazze’de ekmek dağıtımı için fırınları da desteklediği aktarılan açıklamada, “31 Mart’ta WFP destekli 25 fırının tamamı, buğday unu ve pişirme yakıtının tükenmesi yüzünden kapandı” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sınır geçiş noktalarının kapalı olması sebebiyle 7 haftadan fazladır Gazze’ye insanî yardım girişi olmadığı vurgulanarak, “Bu, Gazze Şeridi’nin şimdiye kadar karşılaştığı en uzun süreli kapatma olup, zaten kırılgan olan pazarları ve gıda sistemlerini daha da kötüleştirmektedir.” uyarısında bulunuldu.

“Toplu ölüm” uyarısı ve acil koridor çağrısı

Gazze’deki Filistin hükümeti, bölgede kıtlığın yayılması ve hayatî sektörlerin tamamen çökmesi yüzünden Filistinlilerin “toplu ölümün eşiğinde” olduğu uyarısında bulunarak 2,4 milyondan fazla Filistinlinin hayatını kurtarmak için derhal insanî bir koridor açılmasını talep etti.

Hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve destekçileri, “ses ve görüntüyle belgelenmiş soykırım suçu” işlemekle suçlandı. Açıklamada, İsrail’in 55 gündür sürdürdüğü tam abluka ve geçiş noktalarının kapalı tutulmasının kıtlığın yayılmasına ve 2,4 milyondan fazla insanın hayatını tehdit eden insani felaketin hızla derinleşmesine neden olduğu belirtildi.

“Kıtlık artık bir tehdit değil, acı bir gerçek”

Açıklamada, “Gazze’de kıtlık artık bir tehdit değil, acı bir gerçek hâline geldi. İsrail’in 55 gündür sürdürdüğü abluka, 50’si çocuk 52 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölmesine neden oldu. Bu durum, en korkunç yavaş öldürme yöntemlerinden biridir.” ifadeleri yer aldı.

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Trump: Gazze ile ilgileneceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’ye iyi davranılması gerektiğini belirterek, “Bu insanlar acı çekiyor. Çok ciddi ilaç ve gıda ihtiyacı var ve biz bununla ilgileneceğiz.” dedi. Trump, bir soru üzerine Gazze’deki gıda ve ilaç sıkıntısıyla ilgili olarak, “(Gazze’ye gıda girişi) Bu konu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ile görüşmemizde gündeme geldi. Dedim ki, Gazze’ye iyi davranmak lazım. Bu insanlar acı çekiyor. Çok ciddi ilaç ve gıda ihtiyacı var ve biz bununla ilgileneceğiz.” ifadelerini kullandı.