Almanya’dan çocukları korumak için dijital sınır

Almanya’da hükümetin “dijital dünyada çocuk ve gençlerin korunması” konusunda öneriler getirmesi için görevlendirdiği uzman komisyonu, 13 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya kısıtlanması getirilmesini tavsiye etti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Almanya Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Karin Prien, komisyonun dijital çağda modern bir çocuk ve gençlik politikası için önemli öneriler sunduğunu belirtti. Bakan Prien, raporun, dijitalleşmenin sunduğu imkanlardan daha iyi yararlanılması ve aynı zamanda gençlerin korunması gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Prien, bu konuda Avrupa genelinde bir çözüm bulunması için çaba göstereceğini kaydederek, “Avrupa düzeyinde yeterli ve zamanında ilerleme kaydedilememesi durumunda, paralel olarak gerekli ulusal düzenlemeleri hazırlayacağım.” dedi. AA

Okunma Sayısı: 166

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.