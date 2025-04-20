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20 NİSAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Kanlı bir soykırım yaşanıyor

20 Nisan 2025, Pazar 02:03
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Filistinli doktorun İsrail askerlerince gözaltına alındığı fotoğrafı paylaştı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kutsal Cuma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Hazreti İsa’nın (Aleyhisselam) Çilesi temsiline dikkati çekerek, “Kanlı bir soykırım altında yaşayan Filistin halkı üzerine düşünelim” ifadesini kullandı.

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Petro, sosyal medya platformu X’teki paylaşımında Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye’nin İsrail askerlerince gözaltına alındığı fotoğrafa yer verdi.

Ebu Safiye’nin İsrail tanklarına doğru yürüdüğü anın görüntülerini daha önce hesabında paylaşan Petro, “Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, gerçek bir kahraman.” ifadelerini kullanmıştı.

AA

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