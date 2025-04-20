Kanlı bir soykırım yaşanıyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Filistinli doktorun İsrail askerlerince gözaltına alındığı fotoğrafı paylaştı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kutsal Cuma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Hazreti İsa’nın (Aleyhisselam) Çilesi temsiline dikkati çekerek, “Kanlı bir soykırım altında yaşayan Filistin halkı üzerine düşünelim” ifadesini kullandı.

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