İsrailli eski büyükelçi konuştu: Katliamın hesabı bizden sorulur

İSRAİL'İN ATEŞKESİ BOZARAK GAZZE ŞERİDİNE SALDIRILARINI YENİDEN BAŞLATMASININ BİRİNCİ AYI DOLARKEN, BAŞBAKAN NETANYAHU'YA KARŞI İÇ KAMUOYUNDA “SAVAŞI DURDUR” BASKILARI ARTIYOR.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi: Gazze'yi aç bırakmak Netanyahu'nun övündüğü bir politika haline geldi

Gazze esir kampı gibi

SOYKIRIMIN HESABI SORULUR

FİLİSTİN’DE yaşanan katliâm ve soykırıma İsrail iç kamuoyunda da tepkiler büyüyor. İsrailli esirlerin geri dönmesi için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrısı yapan bildiriyi imzalayan emekli büyükelçilerden Alon Liel, Gazze'deki katliamlardan dolayı "imajı zedelenen" İsrail ve Yahudî toplumunun ileride hukukî ve siyasî problemler yaşayacağını belirtti.

İNSANLIĞIN VİCDANINA SESLENİŞ

Öte yandan, Gazze'de yaşanan katliama dikkat çekmek için Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu toplantı düzenledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının ardından imzalanan ortak deklarasyona ilişkin, “Bu sadece imzalanmış bir metin değil; insanlığın vicdanına seslenen ortak bir çağrıdır” dedi.

Dram bitmiyor

BİRLEŞMİŞ Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı , İsrail saldırıları ve insanî yardım girişini engelleyen ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 18 Mart'tan bu yana 420 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

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İsrail ileride hukuki problem yaşayacak

İsrailli emekli büyükelçilerden Alon Liel, Gazze’deki katliamlardan dolayı “imajı zedelenen” İsrail ve Yahudi toplumunun ileride hukukÎ ve siyasÎ problemler yaşayacağını belirtti.

İsrailli esirlerin geri dönmesi için Gazze’ye saldırıların durdurulması çağrısı yapan bildiriyi imzalayan emekli büyükelçilerden Alon Liel, Gazze’deki katliamlardan dolayı “imajı zedelenen” İsrail ve Yahudi toplumunun ileride hukuki ve siyasî sorunlar yaşayacağını belirtti.

İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne saldırılarını yeniden başlatmasının birinci ayı dolarken, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya karşı iç kamuoyunda “esirleri kurtarmak için savaşı durdur” baskıları artıyor.

İsrail toplumu ikiye bölündü

Hava kuvvetlerinin başlattığı esirlerin geri getirilmesi için Gazze’ye saldırıların durmasını talep eden bildiriye destek veren 110 emekli büyükelçiden biri ola İsrail’in eski Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Alon Liel, Gazze’ye yönelik saldırıları ve hükümete karşı imzalanan bildiriler ile İsrail toplumunun tutumunu değerlendirdi.

“Asıl baskı ordudan geliyor”

Liel, asıl baskının ise ordudan geldiğine ve yedek askerlerin artık savaşa gitmek istemediğine, şu sözlerle işaret etti: “Asıl baskı ordudan geliyor. Bunun şu anda sorun olmayacağını düşünsem de böyle devam eder ve daha fazla insan askere gitmeyi reddederse büyük bir sorun olabilir. Çünkü ordu diyor ki yeterli askerimiz yok. Ultra Ortodokslar askere gitmiyor. Her zaman nüfusun laik kesimine güveniyorlar ve laik kesim, savaşı desteklemiyor, yorgun. Bu da orduyu etkileyebilir ve ordu Netanyahu’ya baskı yapabilir.” Liel, saldırıların İsrail ve dünya genelinde Yahudi toplumunun geleceğine olumsuz etki edeceğini şu sözlerle vurguladı: “Ben olaya tarihî bir perspektiften bakmaya çalışıyorum. 5 yıl ya da 10 yıl sonra, dünya bu savaşa baktığında, neden olduğumuz kayıp sayısı, hasar ve acı miktarı ile İsrail’in nesiller boyu sürecek bir sorunu olacak. Gelecekte insanlar bu savaşın sonucuna baktığında büyük sorunlarımız, belki hukukî sorunlarımız, imajımızla ilgili sorunlarımız ve siyasî sorunlarımız olacak.”