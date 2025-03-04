Kasalarla dolu tünellerde, zırhlı kapıları açılamayan odalar bulundu

Suriye'nin başkenti Şam'da devrik lider Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e ait yazlığın altında, para kasalarının bulunduğu tünellerde, zırhlı kapıları açılamayan odalar ortaya çıktı.

Şam'da, çöken rejim ordusunun en seçkin birliği olan 4. Zırhlı Tümen'in komutanı Mahir Esed'e ait yazlığı görüntülendi.

Şam-Beyrut otoyolu yakınlarında, başkente hakim yüksek bir tepede inşa edilen konut, üç kattan oluşuyor.

Yüksek duvarlarla çevrili binanın geniş avlusunda helikopter pisti bulunuyor.

Giriş katında otopark ve toplantı odası bulunan yazlığın en alt katında ise tünel ağına açılan zırhlı bir kapı yer alıyor.

Kapıdan aşağıya açılan merdivenlerin 22 basamağını indikten sonra ara bölüme varılıyor. Burada dinlenme amaçlı olduğu anlaşılan bir tünel görülüyor. 130 basamak daha inildiğinde ise tünel ağlarına ulaşılıyor.

Elektrik hatları, havalandırma, yatak odası, mutfak ve banyo gibi bölmelerin olduğu tünellerin zırhlı kapılarla korunaklı olması dikkati çekiyor.

Sağ ve sol bölmelere açılan ana tüneldeki odaların bazılarında içerisi boşaltılmış para kasaları ve lüks saat markalarının stantları bulunuyor.

Tünellerde zırhlı kapıları henüz açılamayan ve içerisinde ne olduğu bilinmeyen iki oda yer alıyor.

Uzunluğu yaklaşık 3 kilometreyi bulan tünel ağının bir kolu, devrik rejim ordusunun 4. Zırhlı Tümeni'nin ana karargahına açılıyor. Suriye-Lübnan otoyolu yönünde de tünellere araç girişi görülüyor.

Yazlığı koruyan güvenlik görevlilerinden Fayiz Muhammed, Mahir Esed'in, yazlığı ofis ve dinlenme amaçlı kullandığını söyledi.

Yazlığın altındaki tünellerde kasa odalarının bulunduğunu belirten Muhammed, "Kasaların olduğu tünellerde zırhlı kapıları açılamayan halen iki oda var. Yazlıkta ayrıca 4. Zırhlı Tümen'e ait evrak ve belgeler de var. Bu evraklarda Mahir Esed'in talimatları, yazışmaları yer alıyor." dedi.