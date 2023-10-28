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28 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kazakistan'da maden ocağında yangın: 32 ölü

28 Ekim 2023, Cumartesi 17:57
Kazakistan'ın Karagandı eyaletindeki Kostenko maden ocağında çıkan yangında ölen işçilerin sayısının 32'ye yükseldiği bildirildi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Arselor Mittal Temirtau" maden şirketinin işlettiği ocakta ölen işçilerin sayısı 32'ye çıktı. 14 madenciyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Madenciler için 29 Ekim Ulusal Yas Günü ilan edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, olayın meydana geldiği Karagandı eyaletinde, ölen madencilerin aileleriyle bir araya gelerek taziyesini iletti.

Ülkede 29 Ekim'in Ulusal Yas Günü ilan edildiğini duyuran Tokayev, hükümete maden ocağını işleten "Arselor Mittal Temirtau" şirketi ile işbirliğini sonlandırma talimatı verdiğini ve başına da yeni yetkili atadıklarını belirtti.

Tokayev, hayatını kaybeden ve yaralanan madencilerin ailelerine her türlü desteğin sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Olay

Kazakistan'ın Karagandı eyaletindeki "Arselor Mittal Temirtau" maden şirketinin işlettiği 700 metre derinlikteki Kostenko maden ocağında gece yangın çıkmıştı.

Ocaktaki 252 işçiden 206'sının dışarı çıkarıldığı, 22'sinin cesedine ulaşıldığı, kalan 24 madenciyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

Başsavcılık da olayla ilgili ön soruşturma başlattığını duyurmuştu.

AA

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