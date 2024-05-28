Birleşmiş Milletler’in (BM) en üst mahkemesi, İsrail’in Refah kentindeki askeri saldırısını derhal durdurmasını emrederken Rock yıldızı Paul Weller, İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarını sert bir şekilde eleştirdi.

Independent Türkçe’nin haberine göre 66 yaşındaki Weller geçen aylarda Filistin’e desteğini dile getirmiş ve Birleşik Krallık’taki canlı performanslarında Filistin bayrağı açmıştı. The Guardian’a verdiği bir röportaj sırasında bayrakla ilgili bir soru üzerine şöyle dedi: “Soykırımlara ve etnik temizliğe karşı mıyım? Evet, ne tuhaftır ki öyleyim. Neden daha fazla kişinin olup bitenler hakkında ayağa kalkmadığını anlayamıyorum. Bence kendimizden utanmalıyız. Bir dakika önce mermi, bomba ve silah tedarik ediyorsunuz, sonra da yiyecek gönderiyorsunuz. Bu nasıl oluyor?” Haber Merkezi Haber Merkezi

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