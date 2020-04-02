"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı

02 Nisan 2020, Perşembe 21:47
​Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 207'ye ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 235 bin 747 ile ABD olurken onu 115 bin 242 vakayla İtalya, 110 bin 238 vakayla İspanya ve 84 bin 264 vakayla Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 589 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı: Fransa (59 bin 105), İran (50 bin 468), İngiltere (33 bin 718), İsviçre (18 bin 827), Türkiye (18 bin 135), Belçika (15 bin 348), Hollanda (14 bin 697), Avusturya (11 bin 76) ve Kanada (11 bin 68).

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 51 bin 356 kişi öldü.

AA

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı

    İtalya'da ölü sayısı 14 bine yaklaştı

    Fitch Ratings'ten ''küresel resesyon'' uyarısı!

    Mekke ve Medine'de tam gün sokağa çıkma yasağı kararı

    Sağlık Bakanlığı son gelişmeleri paylaştı: Son 24 saatte 79 kişi vefat etti

    'Türkiye'yi hedef gösteren 7891 hesap silindi'

    'Cezayir'deki 1200 vatandaşımızı ülkemize getireceğiz'

    Çok sayıda hekim yetiştirmiş Prof. Dr. Feriha Öz Hocamız vefat etti

    İngiltere'de ölenlerin sayısı 3000'e yaklaştı

    Hatay'daki üzücü kazaya ilişkin son durum?

    Fahiş fiyat uygulayan firmalar Bakanlık tarafından açıklandı

    'Kovid-19 nefes alma ya da konuşma yoluyla bulaşabilir'

    Yumurta üreticileri de destek bekliyor

    "Oğlum dört gözle seni bekliyorum"

    TESK'ten esnafa çağrı: Kısa çalışma ödeneğine başvurun

    Endonezya'nın batısında sel, doğusunda deprem

    Kanada'da gelirini kaybeden vatandaşlara ayda 2 bin dolar verilecek

    Erdoğan İtalya ve İspanya başbakanlarına mektup gönderdi

    İmamoğlu Ulaştırma Bakanlığına teşekkür etti

    DSÖ'den yeni açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cezaevleri aynasında Mısır, Suriye, İsrail ve Türkiye...
    Süleyman KÖSMENE

    Azap mı, ikaz mı, rahmet mi?
    Genel

    Maaşlara bağış kesintisi
    Cevher İLHAN

    Hukuku “infaz”
    Genel

    Normalleşme istiyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüz yıl önceki İspanyol Hastalığı
    Ahmet BATTAL

    Öğretici skandallar serisi
    Faruk ÇAKIR

    Virüs gider, dertler kalır
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Üstad’ın sâdık talebesi Zübeyir Gündüzalp
    Osman Yiğit

    Felâket ve helâket asrında Vâris-i Nebevî olmak - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.