Kabiliyetler kaybolmasın

YETENEK YÖNETİMİNİN ORTAK AKILLA YÜRÜTÜLMESİ GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKİLEREK, AMACIN EN YETENEKLİLERİ SEÇMEK DEĞİL, HİÇBİR YETENEĞİN KAYBOLMAMASINI SAĞLAMAK OLDUĞU DİLE GETİRİLDİ.

- YETENEK YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞUŞTAN BAŞLAR

- TEK BİR SINAV ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ BELİRLEMESİN

Enstitü Sosyal adlı araştırma merkezi, Türkiye’deki eğitim sistemini ortaöğretime geçiş süreçlerinden özel yetenekliler eğitimine ve uluslararası bilim olimpiyatlarına kadar bütüncül bir yaklaşımla ele alan “Eğitimde Yetenek Yönetimi” araştırma raporunu, düzenlediği programda tanıttı.

AMAÇ SADECE EN YETENEKLİYİ SEÇMEK DEĞİL

Enstitü Sosyal’in Üsküdar’daki merkezinde raporun tanıtım programında konuşan Genel Koordinatör Dr. İpek Coşkun Armağan, kabiliyet yönetiminin amacının en kabiliyetlileri seçmek değil, hiçbir kabiliyetin kaybolmamasını sağlamak olduğunu dile getirdi. Gerçek kabiliyet yönetimi politikasının doğuştan başladığını ifade eden Armağan, ancak okul öncesi dönemden itibaren başlatarak bu süreci planlamayı önerdiklerini söyledi.

FARKLI KABİLİYETLER FARK EDİLEBİLMELİ

İlk aşamanın çocukların farklı kabiliyetlerini fark edebilecek bir bakış açısı geliştirmek olduğunu belirten Armağan, “Kabiliyet yalnızca matematikte ya da fen bilimlerinde aranmaz. Sanatta, sporda, liderlikte, sosyal ilişkilerde, girişimcilikte ve problem çözmede de kendini gösterebilir.” dedi.

TEK BİR SINAV YA DA PERFORMANS YETMEZ

İkinci aşamanın bu kabiliyetleri bilimsel ve çok boyutlu yöntemlerle keşfetmek olduğunu vurgulayan Armağan, öğretmen gözlemleri, portfolyolar, proje çalışmaları ve gelişim süreçlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Armağan, kabiliyet yönetimindeki üçüncü aşamayı, çocukların ihtiyaçlarına göre şekillenen farklılaştırılmış eğitim, dördüncü aşamayı ise mentörlük ve rehberlik olarak tanımladı.

SORUMLULUK HİSSİ KAZANDIRILMALI

Armağan, en önemli aşamanın kabiliyeti toplumsal değere dönüştürmek olduğunu kaydederek, “Eğitimin amacı katma değerdir. Yani toplumuna karşı sorumluluk hisseden, bilgi ve kabiliyetini insanlığın ortak sorunlarının çözümünde kullanabilen fertler yetiştirmektir.” diye konuştu.