Enflasyonu yine emekli düşürdü

Milyonlarca emekli ve ücretlinin maaş zammını etkileyen Haziran enflasyonu tam zam döneminde yine düşük geldi. TÜİK haziran ayında aylık enflasyonu yüzde 0,99, yıllık enflasyonu ise yüzde 32,11 olarak açıkladı.

Çarşı pazarda enflasyon aylık bazda yüzde 2’ler civarındayken TÜİK’in yüzde 1’in altında açıkladığı enflasyon verisi emekli ve memurda hayal kırıklığına sebep oldu. Bu yılın ocak ayındaki zam öncesinde de aylık enflasyon birdenbire yüzde 4,84’ten 0.89’a düşmüş ve emekliler bu orana göre zam almıştı. Ancak tartışmalı oran ertesi ay yeniden yüzde 3’e çıkınca ‘Bütçe açığını emeklinin cebinden mi kapatacaksınız’ tepkisi yükselmişti. Karar’ın haberine göre İktisatçı Erkan Aktaş, “Ekonomide güven, doğru verilerle başlar. Doğru ölçülmeyen enflasyon yalnızca maaşları değil, gelir dağılımını, yoksulluğu, orta sınıfın geleceğini ve toplumun refah algısını da etkiler” dedi. Haber Merkezi

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